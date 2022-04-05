تزوجت في حفل أسطوري في رمضان.. شاهد كيف أصبحت ميرنا وليد وبناتها وزوجها الشهير الآن – «صور»

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 أبريل 2022 08:43 صباحاً - تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي صورة حديثة للفنانة المصرية ميرنا وليد برفقة ابنتيها (مريم) و(مايا)، في ظهور نادر لهما.

إبنتا ميرنا وليد ظهرتا معها في الصورة بعدما أصبحتا شابتين فاتنتين، وقد ورثتا منها بعض ملامحها بالإضافة للبشرة البيضاء والشعر الناعم.

وكانت الفنانة ميرنا وليد، قد احتفلت في شهر مارس الماضي بـ عيد الأم، من خلال الخضـوع لجلسة تصوير جديدة، شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع الـ“إنستجرام”.

وظهرت ميرنا خلال الجلسة برفقة ابنتيها، حيث خـطفتا الأنظار بجمالهما الذي حاز على إعجاب الجمهور بشكل كبير.

زواج ميرنا وليد

ميرنا وليد متزوجة من رجل الأعمال المعروف وكابتن طيار “محمود الدجوي”، الذي أستطاع أن يلفت أنظار عدد من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بهما كثنائي، ولكنها كانت قد صرحت أن فستان زفافها كان له ذكرى صعبة في حياتها، وقالت: ” لأنه لم يكن يعجبني ولم أشاهده إلا ليلة الزفاف بسبب ضيق الوقت، لذلك اضطررت لارتدائه”.

إلا أنها من ناحية أخرى أكدت أن “دبلة خطوبتها” من الأشياء الغالية على قلبها، وكشفت عن السبب بقولها: “دبلة خطوبتي، من الأشياء الغالية على قلبي، ليس لثمنها وإنما لقيمتها المعنوية، وقد حفرت عليها اسم زوجي وائل باللغة الإنكليزية من الخارج، وليس داخل الدبلة كما هو معتاد”.

واحتفلت ميرنا بالزفاف في حفل أسطوري بأحد الفنادق الكبرى بعد قصة حب استمرت لأكثر من 6 سنوات، ليسافرا بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لقضاء شهر العسل. وأشارت وليد إلى أن قرانها عُقد في شهر رمضان قبل سفرها هي وزوجها لأداء مناسك العمرة، وأنها اشترت فستان الزفاف من بيروت، بينما لوازم شقة الزوجية من السعودية ومصر .

من هي ميرنا وليد؟

ميرنا وليد هي ممثلة مصرية من أصل لبناني ولدت في طرابلس بلبنان و درست الإخراج في معهد السينما كانت بدايتها في عام 1991 من خلال فيلم الراعي و النساء لتلعب شخصية إبنة سعاد حسني بطلة الفيلم، والتي تقع في حب الراحل ” أحمد زكي “، الذي قال لـ «ميرنا» في ذلك الوقت بأنها ستكون نجمة كبيرة، كما أن وقوفها امام أبطال العمل جعلها تتعلق بالفن وتقرر الدراسة بمعهد السينما، حيث تخصصت في دراسة الإخراج.

ملامح ميرنا وليد الجميلة جعلت أغلب المنتجين والمخرجين يرشحونها ويحصرونها في تقديم الأدوار الرومانسية، فشاركت في العديد من الأعمال منها فيلم “ديسكو ديسكو” أمام ​نجلاء فتحي​، و”اغتيال فاتن توفيق” مع إلهام شاهين، و”لحظات حب” .

ومن أعمالها الدرامية مسلسلات: “سور مجرى العيون” و”قصة مدينة” و”حكاية بلا بداية ولا نهاية” و”جمهورية زفتى” و”لعبة الحياة” و”العيش والملح” وقدمت شخصية روحية في مسلسل “أم كلثوم” و”روبابيكيا” و””قاسم أمين” و”فارس العرب” و”علي مبارك” و”الإمام الغزالي” و”تعالى نحلم ببكره” و”بنت أفندينا” و”مباراة زوجية” و”علي يا ويكا” مع ​مصطفى قمر​، وشاركت في عام 2017 في المسلسل الإذاعي “خيوط الشمس”، وتشارك حالياُ في مسلسل “قيد عائلي”.

ميرنا وليد تجيد الغناء

والجدير بالذكر أن «ميرنا» لديها أيضًا صوت جميل وقد شاركت بصوتها مع الفنان مدحت صالح في أغنية لأحد الأفلام السينمائية وهو فيلم شورت وفانلة وكاب للنجم أحمد السقا و النجمة اللبنانية نور.

ثم أنتجت لنفسها ألبومًا بعنوان “الحب همس” أطلقته في عام 2007، إلا أنه لم يحقق لها الإنتشار المطلوب كمطربة، وقدمت أغنيات بعدها مثل “بسألك” وفي عام 2014 قدمت ميرنا أغنية بعنوان “ابن مصر”. وبالرغم من تمتعها بصوت جميل إلا أنها ظلت تتعامل مع الغناء بروح الهواية معتبرة أن الأساس هو التمثيل بالنسبة لها.

ابتعدت ميرنا وليد عن الفن لعدة سنوات، وكان آخر عمل شاركت به مسلسل “قيـد عائلي” الذي عرض عام 2019، وهو من بطولة الفنان الراحل عزت العلايلي، وصلاح عبدالله، وبوسي، وميرفت أمين، وغيرهم.

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