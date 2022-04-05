بعد إختفاء سنوات.. صورة صادمة لعبلة كامل وهي تفطر على مائدة رحمن وطليقها الفنان يعلّق… شاهدها هنا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 أبريل 2022 05:43 صباحاً - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المصرية الكبيرة عبلة كامل، والتي ظهرت فيها وهي تفطر على مائدة رحمن.

الصورة أثــارت جــدلا واسعا بين النشطاء، وتساءلوا عن حقيقة هذه الصورة، وعما إذا كانت الفنانة الكبيرة تعاني من أي ضــائقة مالية.

صورة متداولة لعبلة كامل على السوشيال ميديا

الفنان أحمد كمال، طــليق الفنانة عبلة كامل، خرج عن صــمته يكشف حقيقة الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد أنها صورة مفــبركة وغــير حقيقية، حيث قال: “مــش حقيقي، وده كلام فارغ”.

عبلة كامل ترد على شائعات مرضها واعتزالها الفن:

وكانت عبلة كامل قد خرجت من قبل عن صــمتها بعد الشــائعات الكثيرة التي واجهتها في الفترة الأخيرة حول مـرضها واعــتزالها الفن، ونشرت أول رسالة للجمهور بعد فترة من التساؤلات حول غــيابها الغــامض.

وقالت الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها “كلمة أخيرة” إنها تلقت مكالمة من الفنانة عبلة كامل، وتحدثت معها عن تفاصيل حالتها الصحية والنفسية في الفترة الأخيرة، بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حولها مؤخرًا بسبب شــائعات اعــتزالها ومــرضها، وأضافت إن عبلة كامل فوضتها لنقل رسالتها للجمهور لطمأنتهم على حالتها الصحية.

وأضافت لميس الحديدي إن عبلة كامل أكدت لها إنها بخير وليست مريضة، وإنها قالت لها نصاً:”أنا سليمة وصحتي كويسة الحمد لله ومش تعبانة خالص..أنا فرحانة جدًا بحب الناس اللي أنا شفته لدرجة إني ساعات مببقاش مصدقة إن الناس بتحبني كدة.. عمري ما كنت أتصور اني محبوبة كدة من الجمهور”، وقالت لميس الحديدي إن صوت عبلة كامل في الهاتف كان جيدًا ولا يشير إلى معاناتها من أي متاعب.

وقالت عبلة كامل في رسالتها للجمهور:”أنا إنسانة عادية، يمكن الناس بتحب أدواري بس عمري ما تخيلت كل الحب ده”، وعن اختفائها عن الإعلام والأضواء في الفترة الأخيرة:”أنا مبعرفش أعمل عبلة، بعرف أمثل بس..أنا بحب أمثل بس”، وحسمت عبلة كامل الجدل حول اعتزالها الفن وقالت عن شائعات اعتزالها:”لا طبعا.. أنا بحب التمثيل”.

وذكرت لميس الحديدي إن عبلة كامل شاهدت عدة مسلسلات في رمضان الماضي وأعجبت بالتنوع المقدم في الأعمال، ولكنها لم تجد دور يستفزها حتى الآن، وإنها مستعدة للعمل بشرط أن تجد دور جيد.

وأضافت:”أنا مستنية دور حلو”، وأشارت إلى إنها ليست غاضبة من الشائعات ومن نشر خبر مرضها لأنه السبب في رؤيتها حب الناس لها.

واختتمت رسالتها قائلة:”أنا متشكرة لكل واحد بعتلي رسالة حب، لكل واحد دعى لي، لكل واحد لسة نفسه يشوفني على الشاشة..أنا كمان بحبكم جدًا وأنا متشكرة للي كتب الخبر لإنه وراني حب الناس اللي يمكن مكنتش هشوفه”.

وكانت عبلة كامل قد تصدرت السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة بسبب نشر عدة تقارير حول اعتزالها الفن وإختفائها الغامض، بالإضافة إلى نشر أخبار وشائعات حول مرضها بالسرطان، ونفت أسرتها هذه الشائعات فور تداولها، قبل ان توجه رسالة للجمهور من خلال الإعلامية لميس الحديدي.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة عبلة كامل كان بطولة مسلسل “سلسال الدم” الذي قدمت منه 5 أجزاء متتالية وعُرض على قناة “mbc مصر” وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشاركها البطولة رياض الخولى ورامى وحيد وضياء عبد الخالق وراندا البحيرى وأميرة هانى، وكريم كوجك وماجد الشريف، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال وإنتاج لؤي عبدالله.

نورت