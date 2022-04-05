شكرا لقرائتكم خبر عن غالية بنعلي تحيي حفلاً غنائيًا فى دار الأوبرا المصرية 18 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي المطربة التونسية غالية بنعلي، حفلاً غنائيًا، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يوم 18 شهر أبريل الحالى، ضمن سهرات رمضان، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وستقدم خلال الحفل باقة من المؤلفات التراثية المصرية والتونسية إلى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة التى تمزج بين الإصالة والمعاصرة والتى تميزت بأدائها وأثبتت قدرتها على الغناء باللغة العربية الفصحى واللهجة العامية المصرية وصاحبتها بحركات إيقاعية راقية ورشيقة وأصبحت حالة فنية متفردة بأدائها وأسلوبها الذى يحمل طابع البساطة والمرح.

وشاركت غالية بنعلى لأول مرة في عضوية تحكيم مهرجان الأقصر للسينما الافريقية الذى أقيم فى الفترة من 4 إلى 10 مارس الماضى، وذلك بمسابقة الفيلم الروائي القصير ضمن لجنة تضم كلاً من: المخرج خالد الحجر من مصر، المخرجة فاتوماتو كوليبالى من مالى، والناقد أحمد شوقى، والمخرج داود ولد السيد من المغرب.