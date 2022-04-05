“شيرين حامل وانفصالها كان دعاية”.. حلمي بكر يؤكد تصريحاته السابقة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 أبريل 2022 03:50 صباحاً - أكد الموسيقار المصري حلمي بكر على تصريحاته السابقة بشأن عدم طلاق الفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤكدًا أنه لم يحدث والدليل على ذلك “حملها” الذي ظهرت به في إحدى الحفلات الأخيرة.

وقال حلمي بكر خلال مشاركته في برنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذا الأمر لا يقلل من شأنها في شيء، فهي فنانة عظيمة وهناك أصوات وأجيال كثيرة تقلدها، موضحا أنها بدأت بالاعتذار عن الغناء رغبة في الاعتزال، وأنا أخبرتها بالعدول عن قرارها، لأن “الجمهور لا يعتزله ولا نعتذره”.