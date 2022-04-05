مي العيدان ترد على الهام شاهين: ” حتى انا ماعرفكيش يالولو”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 أبريل 2022 03:50 صباحاً - علّقت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ على رد الممثلة المصرية ​إلهام شاهين​ بعد ان طلبت مي منها مؤخرا أن “تحترم عمرها وتحتشم”.

ونشرت مي فيديو من رد إلهام شاهين وعلّقت على صفحتها الخاصة بالقول: “يالله مساء خير . . بلشنا رمضان. . و سيرتي على كل السان. . طب يا لولو ماتخليكي انتي كمان بحالك. . عموما حتى انا ماعرفكيش يالولو بس انا شفت ست كبيره وكباره كذه وعظمه كبيره لابسه اوبن بوفيه قالولي اسمها الهام شاهين فانتقدتك مافيهاش حاجه ياقطه عموما كل سنه وانتي طيبه ورمضان بخير و انتي يابسومه مستنيه تقولي اسمي بكل حلقاتك زي كل سنه ماتحرمش يابيبي”.

.وكانت إلهام شاهين قد قالت ردا على سؤال عن مي العيدان: “أنا معرفهاش، معرفش مين مي العيدان دي، بس هي مالها؟! تحاسبيني ليه إني ألبس مفتوح أو مقفول، دي مسألة متخصكيش”.

وتابعت: “قوّم نفسك ومش تقوم الآخرين، وكل واحد يبقى عنده الرقيب الذاتي، لكن ملهوش دعوة بالتاني”، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج “العرافة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة في شهر رمضان على قناة المحور.