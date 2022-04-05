شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى معلقًا على نجاح الـ3 حلقات الأولى من مسلسله: ربنا مابيضيعش تعب حد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم أكرم حسنى عن سعادته برد فعل الجمهور على الـ 3 حلقات الأولى من مسلسله الرمضانى "مكتوب عليا"، معلقا فى تصريحه لـ"الخليج 365": "الحمد لله ربنا ما بيضيعش تعب حد، وربنا يكملها بالخير، وأتمنى أن يستمر هذا النجاح طوال الشهر الكريم"، ووجه حسنى الشكر لكل الجمهور على دعمه ومساندته له منذ بداية أول يوم فى شهر رمضان، وعرض أولى حلقات مسلسله الرمضانى.

يذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم، أبرزهم: عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون.كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.يُعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.