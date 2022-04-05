ريم عبدالله تقلد دوران احلام على السجادة الحمراء في “جوي اوورد” بطريقة ساخرة.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 أبريل 2022 02:43 صباحاً - قامت الفنانة السعودية ريم عبدالله، بتقليد الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، خلال مشاركتها في مهرجان جوي اورد، الذي أقيم مؤخراً في الرياض.

وظهرت الفنانة ريم عبدالله وهي تتقمص شخصية أحلام الشامسي، على السجادة الحمراء، أمام عدسات كاميرات المصورين، خلال المهرجان.

ووقفت ريم عبدالله مرتدية نفس ملابس أحلام، والعقد الطويل، وقلدت حركاتها أمام الكاميرات، قبل أن يدخل الفنان حبيب الحبيب الذي يقوم بدور الفنان القطري فهد الكبيسي، بجوارها ويبدأ الحديث معها.

وقام حبيب الحبيب بالدوران بنفس طريقة أحلام خلال جلسة التصوير، ثم قالت الفنانة الإماراتية: “وي وي، جاتني دوخة”، ثم تنادي: “مبارك، مبارك”.

وردد فهد الكبيسي نفس كلمات أحلام قائلًا: “مبارك مبارك”، ثم واصل الدوران يمينًا ويسارًا، بنفس حركات الفنانة الإماراتية.

وقد اشاد المتابعون بتقليد ريم عبدالله مؤكدين على نجاحها في تقليد حركاتها عارضين الفيديو الاصلي الذي ظهرت فيه احلام على السجادة الحمراء في “جوي اوورد”.