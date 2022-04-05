علي العلياني يتحدى الشيخ عادل الكلباني أن يؤدي أغنية لمحمد عبده.. كيف كانت ردة فعله؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 أبريل 2022 02:43 صباحاً - فاجأ المذيع علي العلياني الامام السابق للحرم المكي، الشيخ عادل الكلباني، بتحديه ان يؤدي اغنية للفنان السعودي محمد السعودي وذلك خلال استضافته في برنامج مراحل المذاع على قناة SBC.

في البداية وجه العلياني سؤالا الى الكلباني عن أحب أغنية عنده لمحمد عبده وهو ما تردد الاخير في الاجابة عليه حيث قال “ما بحب اغنية” ليعود واذكر اسم اغنية “من بادي الوقت”.

ثم تحداه علي العلياني بغناء مقطع من الأغنية، غير أن الكلباني رفض ذلك مبررا بالقول: “ما أعرف أغني، وأنا لست صاحب مقامات”.

وقد اثار هذا التحدي استغراب المتابعين على السوشيال ميديا حيث كتب احدهم تعليقا قال فيه “أستاذ/ علي العلياني إلى أين الإتجاه. تمنينيا ان تقول له رتل لنا بصوتك آيات من القرآن الكريم .”