شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد يظهر بشخصيته في الحلقة الثالثة من "ملف سري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان محمد رشاد في الحلقة الثالثة من مسلسل "ملف سري" للنجم هاني سلامة، بشخصيته الحقيقية كضيف شرف في مشهد يجمعه بجودي المالكي "كارولين عزمي" وخطيبها، في استديو التسجيل الخاص بخطيبها كي يقوم بتسجيل أغنية له .

وجاءت كلمات الأغنية التي غناها محمد رشاد متماشية مع أحداث الحلقة الرابعة من المسلسل وكانت كلماتها كالتالي: بعد الفراق مابقتش حاجة هي هي، كل حاجة شايفها غامقة وهي مش ليا، ومفيش في القلب حاجة تفرحه بقي دق قلبي بيجرحه وبيدبحه، أنا موجوع، أنا موجوع اوي من قسوة الموضوع ماهي مش حياة أعيش العمر ويا دموع ومفيش رجوع انا موجوع ، ووحشاني والشوق في القلب بقي ممنوع وقلبي بيبكي ويا الروح بصوت مسموع انا موجوع .

مسلسل "ملف سري" بطولة كل من: هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثالا للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله، ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.