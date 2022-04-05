شكرا لقرائتكم خبر عن العائدون الحلقة 3.. الانتقام لمقتل أبو مصعب وإنقاذ أمينة خليل من تنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "العائدون" أحداثا مثيرة، وذلك بعدما صمم أمير كرارة –عمر- على إنقاذ أبو عميرة الذى يعتبر رجل آخر للمخابرات المصرية فى تنظيم داعش، ورفض محاولات محمود عبد المغني فى تهدئته وعدم المجازفة، حيث شهدت الحلقة مشاهد حركة فى مستشفى بمنطقة تخضع لسيطرة داعش، قابل فيها عمر -كرارة- ابو عميرة الذى تظاهر بأنه متوفى إلا أنهم أثناء مهمة الهروب وصلت قوات داعش للمستشفى.

الأمر الذى تطور إلى مقابلة كرارة برجال داعش، ولكن مع اصرارهم على رؤية وجه ابو عميرة، قام بالتصدي لهم وقتلهم، فى مشهد قتالى بعد تأمين زميله الضابط له من الخارج -اسلام جمال- ليتمكنوا من الهرب.

بعد ذلك ذهبوا للطائرة إلا أن أمينة خليل -نادين- كادت تتعرض لموقف صعب والقبض عليها من قبل تنظيم داعش من احد الاكمنة، لتخبر كرارة -عمر- عبر الهاتف أنها قد لا تتمكن من الوصول لهم، ولكنه ينقذها بقتل رجال داعش.



امير كرارة

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

يتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.