شكرا لقرائتكم خبر عن ملف سرى الحلقة 3.. كمين ينصب لهانى سلامة بالإسكندرية ويذهب ضحيته إدوارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثالثة من مسلسل "ملف سري" للنجم هانى سلامة، العديد من الأحداث والأمور الغامضة، حيث تأتى رسالة على هاتف المستشار يحيى "هانى سلامة " من حبيبته نور "رحمة حسن" بأنها موجوده بشقة الإسكندرية كما كانوا متفقين، فيذهب مسرعاً ليلحق بها ويصر صديقه إدوارد الذهاب معه وخلال الطريق يبوح له إدوارد أنه يخشى أن يكون كمينا قد نصبوه له ولكنه يؤكد له أنه سيجد نور فى الشقة.

وعندما يصلان شقة الإسكندرية يصر يحيى "هانى سلامة" أن يظل صديقه فى الأسفل وهو سيصعد ليتأكد إذا كانت نور فى الشقة أم لا، وبمجرد دخوله الشقة تذكر موقف رومانسى جمعه بنور من قبل ولم يفق منه إلا بوجود شخص مجهول يتهجم عليه، ويحاول يحيى الدفاع عن نفسه ليجد أكثر من شخص يهجموا عليه ولكنه ينجح فى التخلص منهم وعندما ينزل للأسفل يجد صديقه قد ضربه أحدهم على رأسه، فيتحركوا مسرعين وخلال الطريق يجد أن إدوارد بدأ يفقد وعيه فيذهبا للمستشفى ويعرف من الطبيب أن حالته خطيرة.

من جانب آخر يتضح وجود خلاف قديم بين هارون المالكى "محسن محيى الدين" ويوسف المالكى "ماجد المصري"، ويطلب يوسف المالكى من أخوه أن يخلصه من الورطة، ويذهب يوسف المالكى مع زوجته " دينا " ليتناولوا العشاء مع هارون المالكى وعائلته وهناك يهديه يوسف كتاب مشوار حياته والذى يتهكم هارون عليه فى ذلك ويطلب منه كل ثروته كى يساعده وهنا يخرج يوسف من الكتاب مسدس يوجهه فى وجه أخيه فى نفس اللحظة يوجه أهوه هارون المسدس فى وجهه.

مسلسل " ملف سرى " بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثال للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته فى ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.