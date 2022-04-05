للمرة الأولى.. هذه هي الأغنية التي طلبتها ميغان ماركل في حفل زفافها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ 44 دقيقة

كشف النجم العالمي إدريس ألبا خلال ظهوره في البرنامج الإذاعي 1Xtra’s Rap Show على قناة راديو بي بي سي الإذاعية مع تيفاني كالفير يوم السبت المنصرم والموافق ليوم 2 إبريل/ نيسان 2022 عن الأغنية التي طلبتها منه ميغان ماركل في حفل زفافها على الأمير هاري منذ 4 أعوام.

وقال النجم الذي كان مدعواً لحفل زفاف ميغان وهاري، والذي قام بدور الدي جي في الحفل أن الحضور قد طلب منه عدة أغنيات لكن أغنية وحيدة فقط طلبتها ميغان ماركل كانت : “أغنية ستيل دراي، لدكتور دراي”.

وخلال حضور سابق له في برنامج The Tonight Show مع جيمي فالون كان قد صرح إدريس ألبا أن صداقة قوية تجمعه بالأمير هاري والدوقة ميغان، لذلك عمل على أن يكون زفافهما مميزاً ورائعاً.

فصرح حينها أنه تعرض لضغوطات كثيرة للتحضير للزفاف وخلال الحفل، إذ أنه من المؤكد لم يكن كأي زفاف عمل على الغناء به من قبل.

وكان حفل زفاف الأمير البريطاني هاري وزوجته الأمريكية ميغان ماركل قد أقيم في وندسور في يوم 19 مايو/ أيار عام 2018.

وفي سياق منفصل، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، من الممكن أن يتواجدا في واحد من أهم حفلات زفاف المشاهير في هذا العام؛ حيث إن الثنائي، تلقيا دعوة لحضور حفل زفاف بروكلين بيكهام، نجل صديقيهما دايفيد وفيكتوريا بيكهام ونيكولا بيلتز .

ولا يمكن لأحد أن يجزم ما إذا كان هاري وزوجته سيقرران حضور حفل الزفاف، خاصة وأنهما اختارا الغياب عن الأضواء بشكل ملحوظ مؤخراً، ولم يتواجدا في حفل تأبين جده الأمير فيليب ما عرضهما للانتقادات الحادة.

ولكن من الممكن أن تكون الصداقة أقوى من الارتباطات العائلية، حيث إنه سبق لدايفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا بيكهام أن تواجدا في حفل زفاف ميغان وهاري، وفي العديد من إطلالاتها اختارت ميغان تصاميم فيكتوريا دعماً لها ونتيجة الصداقة القوية بينهما، كما أن حفل الزفاف لن يكون في بريطانيا؛ ما يسهل تواجد الأمير وزوجته في الحفل.