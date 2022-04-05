شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن امل حربى الحلقة 3.. نيللى كريم تلاعب طليقها بنفس أسلوبه والأخير يرفع دعوى رؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، ملاعبة "فاتن" نيللى كريم، لطليقها "سيف" شريف سلامة بنفس أساليبه، حيث أحضرت شخصا قام بفك دريسكيون سيارته وتركها.

وبمجرد نزول "سيف" من منزله لم يجد السيارة أمام المنزل، وبحث عنه بمعاون حارس العقار، وبعد عثوره عليها وجدها بدون "دريسكيون" واتصل بـ"فاتن"، ولكنها رفضت المكالمة ولم ترد عليه.

وذهب شريف سلامة إلى عمه من أجل الحصول على سلفة مالية، ولكنه رفض بسبب علمه لما يفعله مع أم بناته، وعلى الجانب الآخر ذهبت "فاتن" لتطعيم قطة ابنتها التي حصلت عليها من الشارع.

وكشفت الحلقة أيضا عن ذهاب "ميسون" هالة صدقى إلى أحد القساوسة لعرض مشكلتها عليه، وهى أن زوجها اختفى منذ أكثر من عام ولا تعلم عنه شيئا، وسألته هل النسيان خطيئة! ليخبرها بأنها لو أرادت أن تعترف في أي وقت هو جاهز.

فيما ذهبت "فاتن" إلى المحامى "شكيب الاسكندرانى" محمد ثروت، الذى تسبب في تعقيد الأمور بعد إخبارها بأن المحكمة أحبالها طويلة، وأنه سيقوم برفع عدة قضايا وهى، اعتداء بالضرب، سرقة عفش، تبديد منقولات، طرد من منزل الحضانة، دعوى مصاريف المدرسة، ودعوى نفقة الأطفال، نفقة عدة، نفقة متعة، أجر حاضنة، مصاريف المستشفى لو البنات حصلهم حاجة، وبسؤالها عن المدة أخبرها بأنه لا يعلم.

وانتهت الحلقة بذهاب مُحضر إلى "فاتن" نيللى كريم في مكان عملها بالشهر العقارى ليسلمه دعوى رؤية قام برفعها طليقها "سيف" شريف سلامة من أجل رؤية ابنتيه.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء فى حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة كل من: نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه فى الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



الحلقة 3 فاتن امل حربى



النجمة نيللى كريم