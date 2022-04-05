شكرا لقرائتكم خبر عن العائدون الحلقة 3.. أمير كرارة ينفذ عملية لإنقاذ "أبو عميرة" من قلب داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "العائدون" إثارة شديدة، وذلك بعدما تم إبلاغ أمير كرارة –عمر- بأن هناك تفتيشا شديدا من جانب تنظيم داعش، وبالتالى فإنهم فى خطر، وما إن تم تجهيزهم للسفر عبر طائرة تنتظرهم على الحدود، حتى تم إبلاغ عمر بأن أبو عميرة الذى يعتبر رجلا آخر للمخابرات المصرية فى تنظيم داعش يطالب بالإخلاء هو الآخر.

ومع نقاش ساخن ما بين كرارة ومحمود عبد المغني حول إنقاذه وافق الأخير فى النهاية على رغبة كرارة فى تنفيذ خطة إنقاذ أبو عميرة الذى اختفى فجأة من التنظيم وذهب لنقطة مقابلة مع كرارة فى مستشفى على الحدود.



كرارة وفراج

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل العائدون أحداثا مثيرة بعد بداية الحلقة بمشهد مؤثر من خلال بكاء أمير كرارة على محمد فراج "أبو مصعب"، بعدما شاهد فيديو إعدامه من قِبَل تنظيم داعش حرقا، ثم تطور الأمر إلى استرجاع ذكرياته معه، حيث تم الكشف عن شخصية "ابو مصعب"، وأن كرارة هو من كان يقوم بتدريبه على القيام بمهمته وزرعه وسط تنظيم داعش.

وانتقلت الأحداث إلى تنظيم داعش، وتحديدا "سياف" الذى يعد من قواد التنظيم، والذى جعل نزار ذراعه اليمني بعد قتل "ابو مصعب"، مثلما ظهر خلال الأحداث، التى تطرقت أيضاً لاتصال هاتفى من قائد داعش لـ سياف الذى يعتبر بمثابة قائد الجناح العسكري للتنظيم، وأخبره باحتمالية وجود خائن آخر له علاقة بـ أبو مصعب.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".