شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة يكشف كواليس انفجار سيارته فى الحلقة الأولى من مسلسل "ملف سرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح صناع مسلسل "ملف سرى" في جذب الجمهور منذ المشهد الأول للمسلسل، والذى يلعب بطولته النجم هانى سلامة، حيث بدأت أحداث المسلسل ساخنة، وشهدت مجموعة من المفاجآت، وأيضا أظهر العمل القدرة على صناعة مشاهد "أكشن" متقنة، ونشر هانى سلامة عبر حسابه على "إنستجرام"، صور من انفجار سيارته في الحلقة الأولى، وعلق: "الموضوع طلع صعب جدًا.. كواليس لحظة تفجير عربية يحيى في الحلقة الأولى من ملف سرى".



كواليس تصوير المشهد

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل ملف سري للنجم هانى سلامة العديد من الأحداث، حيث كان يحاول شاكر "نضال الشافعي" إقناع المستشار يحيى "هانى سلامة" بالتنحى عن قضية الفساد ضد عائلة المالكى والذين حاولوا تهديده وعرض رشوة عليه قبل النطق بالحكم، وحاول شاكر استعطافه حتى يحافظ على حياة ابنة أخته مليكة التى توفى والدها ووالدتها، ولكن أصر يحيى على عدم التنحى.

وعلى جانب آخر تحدث إليه والدته مادلين طبر التى قصت له حكاية والده وكيف رفض التنحى عن قضية قبل ذلك حتى كلفه الأمر حياة زوجته الأولى، ومع ذلك أم يتنحى، وحكم على المتهمين وتزوج بعد ذلك منها وأنجب ابنتهما التى سماها على اسم زوجته الأولى.



ملف سرى

مسلسل " ملف سرى " بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.