شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون الحلقة 3.. مشهد مؤثر لـ أمير كرارة على حرق "أبو مصعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل العائدون أحداثا مثيرة بعد بداية الحلقة بمشهد مؤثر من خلال بكاء أمير كرارة على محمد فراج "أبو مصعب"، بعدما شاهد فيديو إعدامه من قِبَل تنظيم داعش حرقا، ثم تطور الأمر إلى استرجاع ذكرياته معه، حيث تم الكشف عن شخصية "ابو مصعب"، وأن كرارة هو من كان يقوم بتدريبه على القيام بمهمته وزرعه وسط تنظيم داعش.



امير-كرارة

وانتقلت الأحداث إلى تنظيم داعش، وتحديدا "سياف" الذى يعد من قواد التنظيم، والذى جعل نزار ذراعه اليمني بعد قتل "ابو مصعب"، مثلما ظهر خلال الأحداث، التى تطرقت أيضاً لاتصال هاتفى من قائد داعش لـ سياف الذى يعتبر بمثابة قائد الجناح العسكري للتنظيم، وأخبره باحتمالية وجود خائن آخر له علاقة بـ أبو مصعب.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

يتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب