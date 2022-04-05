شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تواصل التألق.. الحلقة الرابعة من "انحراف" تزداد إثارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلقة تلو الأخري تزداد اثارة مسلسل "انحراف" للنجمة روجينا، وذلك بعد الكشف عن جريمة قتل جديدة خلال الحلقة الرابعة، وهي الجريمة التى ارتكبتها حور الطبيبة النفسية التي تؤدي دورها الفنانة روجينا، كما شهدت الحلقة الحكم على الدكتور عاصم إلى جانب بداية حكاية غامضة بطلتها سيدة المسرح العربي سميحة أيوب.

ويذاع مسلسل "انحراف" على أحد القنوات الفضائية ضمن موسم رمضان الدرامى.

وشهدت الحلقة معاودة آسر المفتي الذي يقدمه الفنان محمد الكيلاني الاتصال بالدكتورة حور التي تجسد شخصيتها الفنانة روجينا بعدما اتصلت به عبر البرنامج الإذاعي منتحلة اسم سولافيا، واتفقا معاً خلال المكالمة على مقابلة في أحد الكافيهات ليتفاجأ آسر بعد لقاء حور بجمالها لتقنعه فيما بعد أنها هاربة من أهلها بعد وقوعها في حب شاب رفضه والدها رجل الاعمال الذى يمتلك ثروة كبيرة عبر مجموعة من الشركات.

وأضافت له أن حبيبها اختار المال وبعد تحديد ميعاد للهروب معه، تفاجأت بوالدها ينتظرها في الموعد المحدد بدل من حبيبها، مما دفع آسر للتعاطف معها وتصديق ما قالته.

ثم تطورت الأحداث أكثر مع حور التى ذهبت إلى منزل آسر المذيع ووضعت له مادة كيميائية في مشروبه وواجهته بنيتها في قتله بعد أن سرى الدواء في جسده وبدت عليه فقدان الوعي، وحاول استعطافها وطلب منها أن تساعده لكي ينجو من الموت، لكنها قطعت كلامه الموجه إليها وحقنته بالمادة الكيميائية ذاتها.

وفى نهاية الحلقة تقابل حور أثناء ذهابها إلى العيادة إمرأة تتحدث باللهجة الصعيدية تقف أمام سيارتها لإيقافها والتحدث معها، وقد استجابت حور لسماع السيدة واكتشفت أن وراء زيارتها سيدة محكوم عليها بالإعدام لأنها قتلت ابن شقيقها عن عمد، ومع إنتهاء الحلقة الـ 4 لازال يحافظ المخرج رؤوف عبد العزيز على التوليفة العامة للمسلسل، والتي يملؤها الإثارة والتشويق، حيث يعد المسلسل بمثابة إعادة إكتشاف للفنانة روجينا.

يذكر أن مسلسل "إنحراف"، يشارك في بطولته بجانب النجمة روجينا، كل من الفنانة القديرة لوسى، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، و محمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلانى، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.