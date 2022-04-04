شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 3.. تفصيل إعلان دستورى وعفو رئاسى لعدد من التكفيريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار 3" على قناة ON وتحمل اسم "أخونة الدولة" باستمرار الضابط مصطفى خليفة (أحمد السقا) فى البحث عن قائد تنظيم إرهابى فى العريش باسم أبو منير، فيما يستجوب ضابط المخابرات العامة مروان العدوى (أحمد عز) الشاب التكفيرى الذى يجسد دوره محمد توكل، المتهم بالانضمام لمجموعة ارهابية فى سيناء وتفجير منشآت حيوية.

الرئيس محمد مرسى (صبرى فواز) يجتمع بعدد من أعضاء الجماعة لكتابة الإعلان الدستورى؛ بسبب الاعتقاد أن المحكمة الدستورية تحارب مؤسسة الرئاسة، ويجعلهم فى مكان داخل قصر الرئاسة بعيداً عن المستشارين، كما يقابل مرسى وزير الداخلية أحمد جمال الذى يجسد دوره أحمد وفيق، واقترح عليه أن تكون الدراسة فى الكلية الحربية 6 أشهر فقط بدلاً من 4 سنوات ولكن الوزير يرفض.

يجتمع رئيس الوزراء هشام قنديل (صبحى خليل) بضباط الأمن الوطنى ويخبرهم بزيادة مرتباتهم بشكل كبير، ليرد أحد الضباط بأن هناك أخونة للدولة وذلك مرفوض، وينتقل المشهد إلى منزل مصطفى خليفة وهناك زوجته وابنه، وكذلك الكشف عن رفض مروان العدوى (أحمد عز) الزواج ومحاولة زميله فى العمل ترتيب مقابلة من فتاة ليتعرف عليها ولكنه يغادر المكان.

يحصل مصطفى خليفة على إذن من القيادات ببدء العملية فى سيناء، ويلتقى بالضابطين زكريا يونس (كريم عبد العزيز) ومروان العدوى، ويتحدثون عن ما يحدث فى سيناء، وما شهدته الفترة الأخيرة من قرارات العفو الرئاسى الكثيرة لعدد من العناصر المتطرفة المسجونة، وبعدها تم عرض فيديو حقيقى للمرشد محمد بدير بكشف بعد اسرار الجماعة.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.