شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثالثة من "انحراف".. روجينا تشعل الأحداث مع الوصول إلى القاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل «انحراف»، والتى تقوم ببطولته النجمة روجينا، عددًا من المفاجآت المثيرة، حيث وصلت الأحداث إلى ذروتها بصورة كبيرة، وذلك بعدما أثار قتل "حور" –روجينا- لزوجها شغف متابعي المسلسل.

وحصدت الفنانة روجينا اعجاب المشاهدين عن دورها فى مسلسل "انحراف" الذى يذاع على احد القنوات الفضائية ضمن موسم دراما رمضان.

كما كشفت الطبيبة النفسية حور التى تجسدها الفنانة روجينا، سر الدكتور عاصم الذي يجسده الفنان أحمد فؤاد سليم بعدما تم إبلاغه بتحريات رجال المباحث التي أكدت على أن الجيران سمعوا صرخات زوجته فيروز في تمام الساعة السادسة مساءً ثم زادت إثارة الاحداث نظراً لإزالة الشكوك عن كونه القاتل، إذ أن خروجه من عيادته في نفس الوقت والطريق بين مكان عيادته في المهندسين وبيته في المعادي لا يقل عن ساعة، مما يعني أنه ليس القاتل، وهو ما اصاب الدكتور عاصم بصدمة ودهشة كبيرة، ليظل صامتًا دون أن يتحدث، ذلك بعد أن قام بتغيير أقواله وقال إن سبب قتله لزوجته هو خيانتها له، لتذهب الدكتورة حور إلى ابنة الدكتور عاصم (مايان) لتسألها عن الجاني الحقيقي لكنها لا تستطيع الوصول معها إلى شيء جديد.

لم تتوقف اثارة الحلقة الثالثة من انحراف عند هذا الحد، وإنما انتقلت الأحداث إلى تتبع الدكتورة حور لابنة الدكتور عاصم وأنقذتها من ورطة حقيقية كادت تقضي على مستقبلها، نظراً لنيتها فى إطلاق النار على المذيع آسر الذي يجسده الفنان محمد كيلاني وأوقفتها حور على آخر لحظة، وبعد أن سألتها عن السبب جلستا معًا وبدأت مايان تحكي لحور تفاصيل علاقتها مع آسر المفتي وطبيعة العلاقة بينهما من بداية تعارفهما إلى طلبه إنهاء العلاقة معها.

ثم تواصل مايان كلامها حتى كشفت عن القاتل الحقيقي الذي قتل فيروز لنكتشف أنها القاتلة بعد ما عرفت أن آسر يحب زوجة أبيها فيروز فتقوم بطعنها عدة طعنات حتى تلفظ أنفاسها الأخيرة، ثم يدخل الدكتور عاصم فيجد ابنته بجانب زوجته المقتولة ويطلب منها أن تشهد أنه القاتل.

تذهب الدكتورة حور إلى بيتها وتبحث عن برنامج آسر المفتي وتقوم بإجراء مداخلة على برنامجه الإذاعي ثم أثارت انتباهه خلال المداخلة بحديثها، فيقوم بمعاودة الاتصال بها عقب انتهاء الحلقة، وخلال الـ 3 حلقات الأولى نجح مخرج العمل رؤوف عبد العزيز في تقديم روجينا بشكل مختلف عن جميع أدوارها السابقة، كما حافظ على الإيقاع السريع للحلقات.

يذكر أن مسلسل "إنحراف"، يشارك في بطولته بجانب النجمة روجينا، كل من الفنانة القديرة لوسى، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، و محمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلانى، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.