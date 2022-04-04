شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جدة الفنانة هند عبد الحليم لوالدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت منذ قليل، جدة الفنانة هند عبد الحليم لوالدتها، حيث أعلنت عن الوفاة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "جدتي لأمي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الدعاء بالرحمة في أيام الرحمة والفاتحة".





وكان آخر أعمال الفنانة هند عبد الحليم حكاية "تقلها دهب" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، والتي تسلط الضوء على البطلات المصريات في الأولمبياد، وجسدت هند خلال الأحداث دور بطلة العالم في الكاراتيه، وهو الدور الذى حول البطلة فريال أشرف التي حصدت الميدالية الذهبية لوزن أكثر من 61 كجم سيدات في منافسات الكاراتيه بأولمبياد طوكيو. لبطلة تقلها دهب

وشارك في بطولة المسلسل كل من منال سلامة وأيمن الشيوي ومحمد أحمد ماهر وياسر علي ماهر وإسماعيل شرف وشريف حلمي وسعيد صديق ومحمد غنيم وسمير بدر وهو من تأليف يسري الفخراني وحسن كمال، وإخراج احمد يسري وتعرض حلقات "تقلها دهب"، هذه الأيام علي قنوات Dmc .