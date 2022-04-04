شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 3.. وزير الدفاع يرفض تماما أخونة الجيش ويحذر المرشد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار 3" على قناة ON وتحمل اسم "أخونة الدولة"، بزيارة مرشد الجماعة محمد بديع (عبد العزيز مخيون) لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى (ياسر جلال)، ويعترف بديع للسيسى أن الشعب يحبه، وأنه يمتلك شعبية بين الجنود أيضا، وذلك قبل الدخول فى الأمر الذى حضر من أجله.

يخبر بديع السيسى أن هناك تباعدا بينهما ويقصد (القوات المسلحة) ليرد السيسى بحزم، مؤكدا أنه يرى تدخل الإخوان فى أمور لا تخصهم، وأن الدولة لها رئيس، فلماذا الإخوان يتدخلوا فى أجهزة الدولة، ولماذا يذهب خيرت الشاطر والبلتاجى بيروحوا الأجهزة الأمنية ويطلبوا حاجات ليست من اختصاصاتهم.

ويشدد السيسى للمرشد أن الجيش لابد أن يكون بعيد عن الانتماءات سواء دينية أو حزبية أو غيرها وأن يكون قائم بذاته، فى حين ينتقل المشهد إلى خيرت الشاطر وتحكمه فى الأمور الاعلامية على اذاعات الراديو، والصورة تنتقل إلى ميدان التحرير وتظاهرت بعد مرور 100 يوم على حكم محمج مرسى للبلد والمطالبات بعرض انجازاته.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.