شكرا لقرائتكم خبر عن زفة إسكندراني تنقذ محمد رمضان ودينا الشربيني من الوقوع في يد رجال وجيه بيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثالثة من مسلسل المشوار، والتي تعرض على شاشة dmc ومنصةwatch it ، عن استطاعة محمد رمضان ودينا الشربيني الهروب من رجال وجيه بيه وذلك بعدما دخل في وسط زفة إسكندراني، بالموتوسكيلات، حيث استطاعا التخفي وسط زحام الزفة وأهل العروسين، ليفلتان من الوقوع في يد رجال أحمد كمال "وجيه بيه".

وحمل محمد رمضان "شنطة" الدولارات وهرب هو وزوجته ونجلهما رحيم من منزل "الخالة صفية" حنان سليمان، دون أن يخبرها عن سبب هروبه، ليأتي إلى المنزل أحد رجال وجيه بيه ويقوم بتفتيش المنزل للبحث عن أي شيء يصله بمحمد رمضان "ماهر".

يبقي سبب البحث عن محمد رمضان وهروبه من رجال وجيه بيه سرا لم يتضح حتى الآن داخل الأحداث، إضافة إلى الشنطة التي يحملها ماهر والتي تحتوي على الآلاف الدولارات وهو سر أيضا لا يفصح عنه بعد.

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا.

مسلسل "المشوار" من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.