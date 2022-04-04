شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المشوار الحلقة الثالثة.. محمد رمضان ودينا الشربينى يهربان من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثالثة من مسلسل المشوار، عن هروب محمد رمضان، "ماهر" وزوجته دينا الشربيني "ورد" من المصنع، وذلك بعدما كشف مكانهما رجال أحمد كمال "وجيه بيه"، المتهم فى قضية الاتجار بالآثار، حيث طلب وجيه من زوجته الوصول إلى محمد رمضان فورا، حيث استطاعوا معرفة مكانه من خلال هاتف صديقه محمود الليثى "سعيد".

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا.

مسلسل "المشوار" من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.



مسلسل المشوار



مسلسل المشوار



مسلسل المشوار



مسلسل المشوار



مسلسل المشوار



مسلسل المشوار



مسلسل المشوار



مسلسل المشوار