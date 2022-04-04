شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سوتس الحلقة 3.. أحمد داود ينجح فى قضيته الأولى ويكسب ثقة آسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثالثة من مسلسل سوتس بالعربى، من بطولة آسر ياسين وأحمد داوود، العديد من المواقف، حيث نجح المحامي آدم منصور (أحمد داود) في قضيته الأولى عن التحرش ، بعدما عقد اجتماع مع الخصم وساومه إما الاعتذار ودفع 2 مليون جنيه لموكلته أو سيرفع قضية الشهادة الزور، وذلك بعدما أثبت زين ثابت (آسر ياسين) أن طليقة الخصم تم تهديدها في مقابل شهادة زور تثبت بها أن طليقها غير متحرش.

كما تمكن آدم من التخلص من حقيبة المخدرات، وأخذ في المقابل بدل صديقه الذي ورطه في القضية، كما كسب ثقة زين ثابت، والذي منحه قضية أصعب، في تحدي جديد لآدم منصور في المحاكم المصرية.

المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.