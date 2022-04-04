شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن امل حربى الحلقة 3.. نيللى كريم تحرر محضر طرد ضد شريف سلامة وتنام بسيارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، بعدما ذهبت "فاتن" نيللى كريم إلى منزلها مع أولادها بعد قضائها يوما عصيبا داخل القسم بسبب بلاغ من طليقها "سيف" شريف سلامة"، لتتفاجأ بأن كالون الشقة تم تغييره، كما أن هناك شخصا غريبا داخل المنزل.

واكتشفت "فاتن" أن الشقة كانت مؤجرة وليس شقة تمليك، وأن طليقها "سيف" لم يقم بتمديد عقد الإيجار، وذهبت إلى "ميسون" هالة صدقى، ولكنها لم تجدها ولم ترد على الهاتف، وذهبت "فاتن" إلى قسم الشرطة وحررت محضرا بطرد من المنزل، وحاولت البحث عن غرفة بالفنادق، ولكن أخبروها بأنه لا يمكن للسيدة بمفردها أن تحصل على غرفة ويجب أن يكون معها زوجها.

وانتقل المشهد بعد ذلك إلى "سيف" ووالدته التي تجسدها فادية عبد الغنى، ورغم ان "سيف" يشعر بالندم لما يفعله مع ابنتيه إلى أن والدته تستمر في تسخينه بسبب طليقته "فاتن"، وفى الجانب الآخر تكتشف فاتن بأنها تملك نسخة من مفاتيح سيارة طليقها وتذهب للحصول عليها، وقضت هي وابنتيها الليلة وعبّرت إحدى ابنتيها عن غضبها من والدها وكرهها له إلا أن "فاتن" أخبرتها بأنه يحبهم ولكنه يحاول مضايقتها هي، ونامت "فاتن" وابنتاها داخل السيارة في انتظار وصول "ميسون".

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء فى حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة كل من: نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه فى الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



نيللى كريم من مسلسل فاتن امل حربى الحلقة 3



فاتن امل حربى الحلقة 3