فن ومشاهير

هند البلوشي تعلن عن موعد عرض مسرحية الشحاتين

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة هند البلوشي عن موعد عرض مسرحيتها التي تحضّر لها، ونشرت صورة على صفحتها الرسمية على انستغرام.

وكتبت هند: “نلتقيكم على خير في مسرحية الشحاتين، وموعدنا معاكم عيد الفطر مع أحلى قروب”.

يُذكر أن مسرحية الشحاتين ستُعرض على مسرح جمعية شرق التعاونية، وهي مسرحية كوميدية اجتماعية تُعرض بداية من أول يوم عيد الفطر المبارك، وهي من تأليف بدر محارب، وإخراج محمد رجب الحملي، وبطولة هند البلوشي، مبارك المانع، سلطان الفرج، بشار الجزاف، محمد عاشور، مشاري المجيبل، شملان المجيبل، غالية، دانة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا