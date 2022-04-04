حادثة ويل سميث وكريس روك حاضرة في حفل Grammys 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور أسبوع على حفل الأوسكار، وخلال حفل الغرامي الذي أقيم ليلة أمس الأحد في 3 أبريل/ نيسان 2022، أعاد مقدم الحفل تريفور نواه الحديث عن حادثة ويل سميث وكريس روك الشهيرة خلال تقديمه الحفل.

وقال نواه على طريقة المزاح :”لن نذكر أسماء الناس”، في إشارة منه إلى ما قاله الممثل ويل سميث للممثل الكوميدي كريس روك بعدما صفعه على وجهه، في حفل توزيع جوائز الأوسكار لإجباره على عدم التفوه باسم زوجته.

وكان تريفور الذي يقدم حفل الغرامي للسنة الثانية على التوالي يقدم Silk Sonic عندما بدأ الحديث بطريقة مضحكة عن حادثة الأوسكار، حيث قال إن هذا الحفل ليس فقط لتقديم الجوائز بل لنغني ونرقص ونحتفل ولا نذكر أسماء الناس.

ولم يكن الوحيد الذي تطرق للموضوع فكذلك فعل النجم Questlove، الذي كان كريس روك يقدمه لتناول جائزة أفضل فيلم وثائقي في الأوسكار عندما صعد ويل سميث إلى المسرح وصفعه.

فبعدما قدم تريفور Questlove، اعتلى الأخير المسرح وقال : “حسنا سأقدم هذه الجائزة، ولكني على ثقة أن لا يقترب أحد من الجمهور أكثر من 50 قدماً مني”، وعنى بذلك أن لا يقترب أحد لصفعه.

يشار إلى أن تريفور نواه كان قد نشر بعد حفل الأوسكار صورة تجمعه بالنجم العالمي ويل سميث هنأه من خلالها على فوزه بأوسكار أفضل ممثل لعام 2022.

وكانت شركة ميتا قد قامت بحظر حساب النجم كانيي ويست من تطبيق إنستغرام التابع لها بعد التعليقات العنصرية التي وجهها للنجم الكوميدي مقدم البرامج التليفزيونية تريفور نواه، وضد زوجته السابقة كيم كارداشيان وصديقها الحالي بيت ديفيدسون.

وبررت الشركة أن السبب وراء إقدامها على هذه الخطوة هو أن النجم خالف سياسات المنصة المتعلقة بخطاب الكراهية والتنمر والمضايقة، حيث قال المتحدث: إن الشركة منعت كاني ويست من النشر والتعليق وغيرها من الإجراءات لمدة 24 ساعة.

كما أشارت الشركة إلى استعدادها لاتخاذ إجراءات أخرى إذا تكرر ذلك، حيث إن كانيي ويست يتفرغ للهجوم والرد على طليقته كيم كرداشيان وحبيبها الجديد بيت دفيدسون.

واللافت أن تريفور نواه كان قد عبر عن إعجابه بكانيي ويست كفنان واهتمامه الصادق به وبأسرته، إلا أن كانيي ويست شعر بالاستفزاز بعد أن تحدث الإعلامي عن معاملة النجم البالغ من العمر 44 عاماً لزوجته السابقة كيم كارداشيان البالغة من العمر 41 عاماً وصديقها الكوميدي بيت ديفيدسون الذي يصغرها بـ14 عاماً في فقرة من برنامج “دايلي شو Daily Show”.

وقال تريفور نواه : “ربما لا تشعر بالأسف تجاه كيم؛ لأنها غنية ومشهورة، لكن ما تمر به مرعب أن تشاهد وتسلط الضوء على ما يمر به الكثير من النساء عندما يحصل الانفصال”.

وفي سياق منفصل أعلن النجم ويل سميث إستقالته من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، التي تمنح جوائز الأوسكار على خلفية الواقعة التي قام بها بصفع النجم الكوميدي “كريس روك” أمام الجميع أثناء حفل توزيع الجوائز لسخريته من زوجته. وقد جاءت استقالة “سميث” بعد يومين من اجتماع الأكاديمية لبدء جلسات الاستماع التأديبية.

من جانبها، قبلت الأكاديمية على الفور استقالة “سميث”، وقال رئيس الأكاديمية “ديفيد روبين” في بيان: “لقد تلقينا استقالة السيد ويل سميث وتمت قبولها فوراً”. وأضاف: “سنواصل المضي قدماً في إجراءاتنا التأديبية ضد سميث لانتهاكه معايير السلوك، قبل اجتماع مجلس الإدارة القادم المقرر عقده في 18 أبريل”. وذكرت أكاديمية الأوسكار، في بيان، أنه طُلب من “سميث” مغادرة الحفل بعد الحادث لكنه رفض، و وصفت تصرفات “سميث” بالحادث الصادم الذي انتهك معايير السلوك. وقال بيان الأكاديمية إن الإجراءات التأديبية قد تشمل تعليق العضوية أو الطرد أو غيرها من العقوبات. وأضاف البيان: “إنه تماشياً مع معايير السلوك بالأكاديمية، بالإضافة إلى قانون ولاية كاليفورنيا، سيتلقى “سميث” إخطاراً قبل 15 يوماً على الأقل عن نتيجة التصويت بشأن العقوبات ضده، وفرصة الاستماع إليه مسبقاً عن طريق رد كتابي، وذلك في اجتماع مجلس الإدارة التالي في 18 أبريل”. وتابعت أكاديمية الأوسكار:” نعتذر لكريس روك عما عاشه ونشكره على صموده في تلك اللحظة، ونعتذر أيضاً لمرشحينا وضيوفنا والمشاهدين عما حدث خلال ما كان ينبغي أن يكون حدثاً احتفالياً”.

ووصف “سميث”، في بيان حصلت عليه صحيفة Variety لأول مرة يوم الجمعة، أفعاله خلال الحفل بأنها صادمة ومؤلمة ولا تُغتفر، مضيفاً أنه سيقبل أي عواقب إضافية صادرة عن مجلس حكام الأكاديمية. وذكر: “قائمة الأشخاص الذين آذيتهم طويلة وتشمل كريس وعائلته والعديد من أصدقائي وأحبائي الأعزاء وجميع الحاضرين والجماهير في المنازل”، وتابع: “لقد خنت ثقة الأكاديمية، وحرمت المرشحين والفائزين الآخرين من فرصتهم للاحتفال بعملهم الاستثنائي”. كما أقر الممثل بأن صفع “كريس روك” خلال الحفل تسبب في حجب الفائزين الآخرين بالجوائز. قال سميث: “أريد إعادة التركيز على أولئك الذين يستحقون الاهتمام لإنجازاتهم والسماح للأكاديمية بالعودة إلى العمل الرائع الذي تقوم به لدعم الإبداع والفن في السينما”. وشارك أيضاً كيف أن “التغيير يستغرق وقتاً” وهو الآن “ملتزم بالقيام بالعمل لضمان عدم السماح للعنف مرة أخرى بتجاوز العقل”.