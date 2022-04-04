بالصور – ليندسي لوهان تستمتع بأجمل الأوقات في الكويت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن النجمة العالمية ليندسي لوهان تستمتع كثيراً في وقتها الذي تمضيه حالياً في دولة الكويت.

فبعد أن نشرت صورة من الاحتفال بخطوبتها هناك، استخدمت النجمة العالمية خاصية الستوري لنشر العديد من الصور التي ظهرت فيها من أحد المزارع التابعة على ما يبدو لمنزل خطيبها بدر شماس، حيث أرفقتها بخاصية المكان التي أظهرت “مزارع العبدلي”.

كما ظهرت في إحدى الصور برفقة شابة من عائلة خطيبها “شماس” يرجح أن تكون شقيقته.

وكانت النجمة العالمية ليندسي لوهان قد نشرت منذ أيام صورة على حسابها في إنستغرام، وهي تحتفل بخطوبتها على الشاب العربي بدر شماس بعد حوالي الـ4 أشهر من طلب يدها للزواج. واللافت أنها استخدمت خاصية إظهار مكان تواجدها ليتبين أن الاحتفال قد تم في دولة الكويت.

وتظهر الصورة قالباً من الحلوى مزيناً بخاتم زفاف وكتب عليه: “هو طلب يدها، وهي قالت نعم”، إضافة إلى تاريخ خطوبتهما الفعلي وهو 11-11-2021. وظهرت النجمة بغاية السعادة والحب في الصورة التي أرفقتها بتعليق كتبت فيه: “حبيبي الدائم”.

كانت ليندسي لوهان قد أعلنت في نوفمبر المنصرم خبر خطوبتها لشاب عربي يدعى بدر شماس، في سلسلة من الصور عبر إنستغرام، وكتبت “لوهان” مع الصور: “حبي. حياتي. عائلتي. مستقبلي”.

ويحتوي منشور “لوهان” على أربع صور تُظهرها وخطيبها وهما يتبادلان الأحضان، بما في ذلك نظرة على خاتم خطوبة “لوهان” المتلألئ.

كانت “لوهان” قد استقرت في دبي على مدار السنوات الماضية، حيث مكان عمل “شماس” الذي يعمل مساعداً لنائب رئيس في شركة في دبي، وهي شركة دولية لإدارة الثروات. ودرس الهندسة الميكانيكية، وحصل أيضاً على درجة البكالوريوس في العلوم المالية بالولايات المتحدة. وقد أكد خطوبتهما بإعادة تغريد إعلان خطيبته على تويتر.

تمثل هذه الخطبة الثانية لـ”لوهان”، حيث سبق لها أن الزواج من المليونير الروسي “إيغور تاراباسوف” ثم انفصلا في عام 2016.