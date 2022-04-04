عبد المجيد عبد الله نجم حفلات العيد في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي النجم السعودي الكبير عبد المجيد عبد الله حفل عيد الفطر لهذا العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في دبي، ضمن حفلات “العيد في دبي” التي تنظمها شركة “روتانا”.

الحفل سيقام يوم الخميس 5 مايو وسيقدّم خلاله عبد المجيد عبد الله باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة.

يُذكر أن عبد المجيد عبد الله ابتعد لفترة عن تقديم الحفلات لظروف مرضه، وكانت عودته في ليلة تكريم أسير الشوق في موسم الرياض لهذا العام فقط عبر مشاركته على شاشة المسرح، ولم يحضر شخصياً.

وفي حفل رأس السنة الذي أقيم بالرياض مع عدد من النجوم، كان عبد المجيد هو مفاجأة الحفل؛ حيث حضر وغنى مع مجموعة من الفنانين، وطالبه الجميع بالعودة، وبالفعل أقيمت ليلة استثنائية لعودته في الرياض وعلى مدى يومين تحت عنوان (ليلة عبد المجيد عبد الله).