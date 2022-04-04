إصابة دانيال كريغ بفيروس كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الجهة المنتجة لمسرحية “Macbeth” في بيان رسمي لها عن إلغاء العرض على مسرح برودواي قبل ساعات قليلة من بدء عرضه، بعد إصابة النجم العالمي دانيال كريغ بفيروس كورونا.

وورد في البيان ما يلي : “تم إلغاء عرض مسرحية “Macbeth” نعتذر من الذين اشتروا بطاقات لحضور المسرحية، ولكن حصل ذلك بسبب إصابة النجم دانيال كريغ بفيروس كورونا، وتبقى سلامة الممثلين وطاقم العمل وسلامة الجمهور الذي يحب أن يكون حاضراً معنا في المسرح لها الأولوية، فالصحة هي الأهم بالنسبة لكل شخص، ونتمنى الشفاء العاجل للنجم دانيال كريغ”.

كما جاء في البيان أنه سيتم رد جميع التذاكر المباعة بعد إلغاء العرض وإعادة الأموال، على أن يعود دانيال كريغ لتقديم العرض بعد تعافيه من فيروس كورونا.

يشار إلى أن مسرحية “Macbeth” للكاتب العالمي ويليام شكسبير، تشاركه بالبطولة على المسرح الممثلة الإثيوبية روث نيغا، والمسرحية من إخراج سام جولد.

يذكر أن دانيال كريغ الذي اشتهر بدور جيمس بوند كان في أواخر عام 2021 وبعد اختتام تصوير آخر فيلم في سلسلة أفلام “جيمس بوند” No Time to Die، قد ألقى خطاباً عاطفياً بدا عليه التأثر بينما كان يودع العميل السري البريطاني.

وبعد خمسة أجزاء لواحد من أنجح سلاسل الأفلام، ودع “كريغ” عالم “جيمس بوند” بخطاب عاطفي، قال فيه: “لقد عمل الكثير من الناس هنا معي على خمسة أفلام، وأنا أعلم أن هناك الكثير من الأشياء التي قيلت حول ما أفكر به في هذه الأفلام أو كل تلك الأشياء. لكنني أحببت كل ثانية من هذه الأفلام، وخاصة هذا الفيلم، لأنني استيقظت كل صباح، وأتيحت لي الفرصة للعمل معكم يا رفاق. وكان ذلك أحد أعظم درجات التكريم في حياتي”.