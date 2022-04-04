مديحة كنيفاتي من “على قيد الحب” إلى “بترا” مع إسماعيل تمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تطلّ النجمة السورية مديحة كنيفاتي خلال الموسم الرمضاني لعام 2022 في مسلسل “على قيد الحب” تأليف فادي قوشقجي وإخراج باسم السلكا. وتجسد مديحة كنيفاتي شخصية “أروى” حيث تكون إبنة كل من النجوم دريد لحام ونادين خوري، وتجمعها علاقة أخوية مع النجم مهيار خضور، حيث تعيش في أجواء عائلية وسط العديد من الأحداث.

ولم تتشابه شخصية “أروى” مع مديحة كنيفاتي إطلاقًا، حيث تكن أروى محبة كبيرة لعائلتها كونهم السند الحقيقي لها بعد المواقف التي تتعرض لها، وهذا ما سنشهده في أحداث العمل الذي يدور في قالب اجتماعي درامي.

مسلسل “على قيد الحب” يعرض عبر العديد من المحطات التلفزيونية أبرزها قناة لنا، قناة الفضائية السورية، قناة الظفرة الإماراتية، السومرية، دجلة وقناة دراما.

على صعيد آخر، تجتمع النجمة السورية مديحة كنيفاتي مع النجم السوري إسماعيل تمر في بطولة مسلسل مشترك سوري/لبناني يحمل عنوان “بترا” حيث ستيم بدء تصوير العمل خلال شهر رمضان المبارك.