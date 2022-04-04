شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة la casa de papel تزور الكويت فى أحدث ظهور لها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية إيتزيار إيتونو، صاحبة شخصية راكيل في سلسلة الدراما la casa de papel، متابعيها وجمهورها، بصور لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، في أحدث ظهور لها من إحدى الفعاليات في دولة الكويت، حيث ارتدت فستانا باللون الأبيض والأسود من تصميم Alicia Rueda.



راكيل فى احدث ظهور



المحققة راكيل

وشاركت النجمة الإسبانية إيتزيار إيتونو، فى منتدى شباب العالم الأخير الذى أقيم فى شرم الشيخ، واستهلت كلمتها بإلقاء التحية على كل الحضور بالقول: "السلام عليكم"، فيما وجهت الشكر لمصر ومنتدى الشباب على الاهتمام بقضايا تمس الجميع، وإتاحة الفرصة لها للحضور للمنتدى مع شباب العالم.

أضافت النجمة الإسبانية إيتزيار إيتونو، أنها أتت إلى مصر فى عام 1198 لزيارة بعض المناطق والمعابد الأثرية، وقالت: "للثقافة دور كبير يمكن من خلالها أن تلتئم جروحنا ويمكن أن نتغلب بمعنويات قوية على التحديات عن طريق الثقافة والفن، وأنا رأيت فى العزلة التى فرضت علينا بسب جائحة كورونا، الكثير من المسلسلات على المنصات الرقمية وكل ذلك جعل أواصر التعاون تمتد بيننا، ولهذا السبب أنا هنا معكم لأتحدث معكم على هذه التجربة من أجل مناقشة مستقبل هذا الكوكب". وتابعت فى حديثها لشباب العالم: "أتمنى لكم أن تقوموا بالتدريب وإتقان ما تقومون به وهذا يجعلكم سعداء جدا، وأن التعليم الذى يعتبر البوابة إلى سوق العمل مهم جدا أن نعمل أجله، وأقول لكل هؤلاء الشباب الموجودون، فإن الطريق إلى المستقبل يمر عبر هذا، وأكرر أننى سعيدة جدا لحضورى وحديثى معكم، وأرسل إليكم تحياتى من زملائى الذين عملوا معى فى المسلسل الذى حظى بنجاح كبير بفضلكم وفضل تتبعكم لعملنا وشكرا لكم".