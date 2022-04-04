شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 3.. مشاجرة شريف سلامة مع نيللى كريم بسبب البيض بمشهد فلاش باك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمية نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، بمشهد فلاش باك عن خناقة بين "سيف" شريف سلامة و "فاتن" نيللى كريم، حيث عد "سيف" عدد البيض المتبقى من الكرتونة ليجدهم 10 بيضات فقط لينادى على "فاتن" بغضب.

وأخبر "سيف" "فاتن" بأنه سيقوم بخصمها من مصروفها، وأخبرته بأنه تقوم بصرف كل مرتبها المقدر بـ 3 الاف جنيه عليه وعلى المنزل، ويلمح لها في ارتداء الحجاب وتوفير ثمن الكوافير، وردت عليه بأنها لم تذهب للكوافير منذ زواجهما غير مرة واحدة فقط، وقام بقص جزء من شعرها، مما تسبب في بكائها.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء فى حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه فى الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



خناقة شريف سلامة ونيللى كريم



شريف سلامة يعد البيض