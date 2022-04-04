شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ترفض تدخل غادة عادل فى حياتها بالحلقة الثالثة من مسلسل "أحلام سعيدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "أحلام سعيدة" والذي يعرض علي شاشة قناةon ، رفض "فريدة" يسرا، تدخل غادة عادل في حياتها، وهي الزميلة التي تشاركها جلسات العلاج التي تشارك فيها يسرا وغادة ومي كساب، حيث حصلت غادة عادل علي رقم هاتف فريدة للتحدث معها، إلا أن فريدة نهرتها وأغلقت الهاتف في وجهها، إلا أن غادة عادل ذهب إلي منزل فريدة لتعتذر لكن فريدة اعتقدت أنها من طرف شقيقها "صالح" عماد رشاد والتي تشك فيه أنه وراء محاولة قتلها، لتطردها من المنزل.

كما شهدت الحلقة الثالثة، انفراجه في وضع مي كساب الصحي، حيث اكتشف الطبيب المعالج لها أن انقطاع الطمث لديها، عارض وليس دائم وأنها قادرة علي الإنجاب، رغم أن تلك المشكلة دفعتها لتزويج زوجها من سيدة أخري تستطيع أن تنجب طفل يحمل اسمه.

وكانت شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "أحلام سعيدة"، قيام يسرا باتهام شقيقها "صالح" ويجسده عماد رشاد، في محاولة قتلها، من خلال حادث سيارة، حيث شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "أحلام سعيدة" تعرض فريدة "يسرا" إلى حادث سيارة، وهو ما تسبب في فقدانها للبصر، كما شهدت الحلقة الظهور الأول لغادة عادل ومي كساب وانتصار.

مسلسل أحلام سعيدة يعرض علي قناة on، وهو من بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام اسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب) وهم ثلاثة سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب هامه في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب علي تخطي مشاكلهن.

يحكي أحلام سعيدة قصة فريدة، وهي شخصية أرستقراطية مهووسة بجمع التحف وتعامل الجميع باستعلاء، وفي الخلفية يستعرض المسلسل ما يحدث في الماضي، حيث فوزية التي ترغب في احتراف التمثيل في فرنسا.