شكرا لقرائتكم خبر عن بباروكة سبعيناتى.. كريم محمود عبد العزيز في فيديو جديد بأغنية البخت لويجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز، واحدًا من المميزين في عالم الفيديوهات القصيرة والـ"تيك توك"، خلال الفترة الماضية، حيث تألق مع الفنان سليمان عيد في أكثر من مناسبة بفيديوهات "تيك توك"، لاقت انتشارا كبيرا، وأيضا فيديوهات كوميدية مع كل من شقيقه محمد محمود عبد العزيز ومحمد عبد الرحمن وهشام ماجد وغيرهم، ومؤخرا ظهر مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، وقدم معها فيديو كوميدى بنفس الطريقة التي اشتهر بها.

كريم نشر عبر حسابه على فيديو جديد ولكن هذه المرة منفردا، على أنغام أغنية "البخت" لويجز، مرتديا باروكة شعر وشنب على الطراز السبعيناتى وتى شيرت رياضى قديم، وهو يدندن مع الأغنية، ولاقى الفيديو مردودا لدى متابعى كريم عبر إنستجرام.



كريم محمود عبد العزيز



كريم

يذكر أن آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز فيلم "من أجل زيكو" بطولة منة شلبى، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.

وتدور أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسًا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة فى مسابقة أذكى طفل فى مصر، يدفعهم هذا الأمل إلى الانطلاق فى مشوار مليء بالمغامرات الكوميدية والمفاجآت الخطيرة.