شكرا لقرائتكم خبر عن في بيتنا روبوت الحلقة 3.. حالة من السعادة يعيشها هشام جمال بعدما علم بخبر حمل زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "في بيتنا روبوت 2" من بطولة هشام جمال وليلي أحمد زاهر، والذي يذاع يوميًا في شهر رمضان علي قناة الحياة، العديد من الأحداث والمواقف الطريفة، حيث بدأت بوصول يوسف "هشام جمال" لمكان دكتورة النسا التي ذهبت إليها زوجته سارة "ليلي أحمد زاهر"، ولكنه لم يجد مكان يوقف فيه سيارته وبمجرد ما وجد مكان وكاد أن يركنها فيه جاء شخص مجهول وسبقه فما كان عليه إلا أن نزل من السيارة وحاول توبيخه علي فعلته لكن الشخص الأخر لم يعطه فرصة ووبخه هو بحجة أن هذا الشارع ليس ملك لأحد.

وعندما صعد يوسف للعيادة بعد أن ترك السيارة لزومبا "شيماء سيف" تركنها، حاول البحث عن زوجته سارة والاتصال بها لكن لا يجد جواب، وفي النهاية أنتبهت سارة لهاتفها واتصلت به وطلبت منه الحضور لغرفة الطبيبة، وعندما دخل حاولوا أن يعرفوه أن سارة حامل بطريقة مشوقة ولكن يوسف لم يفهم برغم كل المحاولات ما دفع الطبيبة تتهكم عليه وعلي ذكائه، وفي النهاية قالت له سارة أنها حامل وشاهدوا السونار سويا، ونزلوا من عند الطبيبة وكان يوسف سعيد للغاية ولكنه تفاجأ أن الشارع مزدحم جدا بسبب ركنة زومبا الخاطئة للسيارة.

من جانب أخر كان لذيذ "عمرو وهبة" يجلس في شركة يوسف يراقب الموظفين حتي لا يغادر أحد الشركة قبل الموعد المحدد ، وحاولت السكرتيرة وصديق يوسف أن ينصرفوا ولكن لذيذ كان يكشفهم كل مرة ، وبدأوا يفكروا في العديد من الحيل ولكن كلها باءت بالفشل ، حتي قرر صديق يوسف أن يفصل لذيذ من خلال زر الباور وبالفعل قام بذلك وذهبوا مسرعين للأسانسير ولكنهم وجدوا يوسف " هشام جمال " أمامهم ، فحاولوا أن يقنعوه أنهم كانوا يفعلوا شيء أخر ولكن وبخهم وطلب منهم عدم الإنصراف من الشركة إلا عندما يأذن لهم .

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل .