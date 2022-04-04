شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى 6 الحلقة 3.. الكبيرة تعثر على عروسة لـ أحمد مكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوى 6، بوصول الكبيرة سما إبراهيم، عمه الكبير أوى إلى المزاريطة مطالبة منه التركيز مع أهل البلد كما هددته بسحب العمودية منه، قائلة: "العمودية بتطلع ليه من بيت الكبير"، ليرد عليها: "أنا وضعى صعب أوى، أنا سينجل أب يعنى أم وأب فى نفس الوقت عندى أعباء الاثنين" ثم قالت له: "لازم تتزوج خلال أسبوع، المزاريطة بتضيع ولازم تفوق من اللى أنت فيه".

وحاول جونى ممارسة الرياضة لخسارة الوزن قبل فرح الكبير أوى، ولكنه فشل لأنه يحب الأكل كثيرًا، وأبلغ جونى هدرس "محمد سلام" أنه سوف يترك المزاريطة لمده شهر من أجل أن يستطيع خسارة الوزن.

وأبلغت الكبيرة، الكبير أوى أنها عثرت له على عروسة اسمها مربوحة "رحمة أحمد" وبنت من المزاريطة تعمل صباحًا فى الزراعة وبليل تصلح السيارات وأنها ست بيت شاطرة.

يعرض مسلسل " الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.