شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوب عليا الحلقة 3.. محمد ممدوح طبيب وأكرم حسنى يعانى من مرض خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل "مكتوب عليا" الذى يعرض على قناة DMC، بظهور الفنان محمد ممدوح كضيف شرف في دور طبيب نفسي، وقد ذهب إليه أكرم حسني حتى يستكشف حقيقة الكلام الذي يظهر مكتوبا عللا يديه، ودار بينهما حوار كوميدي، وقام ممدوح بعمل اختبارات طبية بطريقة كوميدية لأكرم الذي يجسد شخصية "جلجل".

وعندما يعود لمنزله يصطدم بوالده "إحسان" الذي يسخر منه دائمًا ويقلل من إمكانياته، ويتصل بزملائه ليبلغهم أن "جلجل" أصبح مدمن مخدرات بعد نصيحة الطبيب النفسي "محمد ممدوح" له بتجربة المخدرات للتغلب على الوهم الذي يسيطر عليه.

ويصحو جلجل من نومه في اليوم التالي متمنيًا أن تتوقف الكتابة على يده، لكنه يفاجأ بظهور كلمات جديدة على يده (حضن - مستشفى - غيبوبة سكر)، ويسير في الشارع متحدثًا مع نفسه ثم يعود للمنزل مره أخرى ويكذب عليهم بأنه مريض بمرض خطير اسمه (هونولولو) ليكسب تعاطفهم معه، ولكن والده لا يصدقه ويرفض أن يذهب معه للمستشفى.

وعندما تعرف "روقه" أيتن عامر أن "جلجل" مريض تبكي وتصرخ متعاطفه معه، وتدعي أن تصاب هي بدلا منه، ثم اصطحب أكرم كل أفراد عائلته إلى المستشفى حتى يكتشف من منهم مصاب بغيبوبة سكر، ليفاجأ أن المصاب هو علاء خطيب شقيقته لكنه مصاب زائدة، وتكتشف الأسرة بالكامل أن مرض الهونولولو مجرد وهم.

يذهب جلجل إلى المدرسة التي يعمل بها، ويحاول اكتشاف مريض السكر في المدرسة ليلحقه قبل الإصابة بغيبوبة سكر كما ظهر مكتوبا على يده، وبعد رحلة بحث في المدرسة طوال اليوم عن شخص مريض سكر، ثم يغادر متجها إلى البنك الذي تعمل به "سلمي" التي تجسدها هنادي مهنا، وفور دخوله البنك يحدث سطو مسلح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ليكتشف أن مريض السكر هو أحد أفراد العصابة ويصاب بغيبوبة أثناء عملية السطو فيستغل جلجل الأزمة الصحية ويضربه، وتبدأ سلمي في الشعور به وتتحرك مشاعرها تجاهه.

الجدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.