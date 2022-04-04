فيديو – ظهور مفاجئ للرئيس الأوكراني في حفل جوائز غرامي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل مفاجئ عبر رسالة فيديو في حفل توزيع جوائز غرامي ليل الأحد، لحث ملايين المشاهدين على “دعم أوكرانيا بقدر المستطاع” في ظلّ الغزو الروسي.

وذكر موقع Variety أن زيلينسكي أطلّ من مخبئه في كييف، حيث تم تصوير مقطع الفيديو خلال الـ48 ساعة التي سبقت الحفل. وقال زيلينسكي في رسالته: “يرتدي الموسيقيون الأوكرانيون السترات الواقية من الرصاص بدلاً من البدلات الرسمية ويغنون للجرحى في المستشفيات”، مضيفاً “نحن ندافع عن حريتنا في العيش والحب والصوت، ونحارب روسيا على أرضنا التي تجلب الصمت الميت بقنابلها”.

وختم زيلينسكي رسالته قائلاً: “املأوا الصمت بالموسيقى اليوم لتُحاكي قصتنا في أوكرانيا. انشروا الحقائق حول هذه الحرب على شبكات التواصل الاجتماعي والتلفزيون. ادعمونا بأي طريقة ممكنة لكن ليس بالصمت، وبعد ذلك سيأتي السلام”.

وبعد انتهاء الفيديو، أدى النجم جون ليجند أغنية شعبية أطلقها بعنوان “حرّ”، وانضم إليه الموسيقار الأوكراني Siuzanna Iglidan، المغنية ميكا نيوتن، والشاعرة ليوبا ياكيمتشوك، الّتي هربت من أوكرانيا منذ أيام فقط، حيث قرأت قصيدة تطالب بحماية بلدها وعائلتها.

وارتدى كلّ من الفنانين ملابس باللونين الأزرق والأصفر كتقدير لأوكرانيا، كما عُرضت في الحفل صور الدمار الذي خلفته الحرب على شاشة عملاقة.