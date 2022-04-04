سيلينا غوميز تفاجئ الجميع بـ”لوك جديد”.. مَن هذه؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة العالمية سيلينا غوميز جمهورها باختيار قصّة شعر مختلفة تناسب فصل الصيف، معتمدةً على تسريحة جديدة وعصرية مع غرّة خفيفة غيّرت من ملامحها بشكل لافت.

وحرصت غوميز على مشاركة متابعيها عبر حسابها في “إنستغرام” باللوك الجديد الذي اختارته، حيث اعتمدت على تسريحة قصيرة ارتكزت على قص الشعر الى حدود الكتفين مع خصلات متدرّجة وغرّة قصيرة ناعمة منسدلة على الجبين تمنح الشعر مظهراً أكثر كثافةً.

وأكملت سيلينا إطلالتها بمكياج نيود خفيف، وأرفقت الصورة بتعليق جاء فيه: “قصة شعر جديدة، مَن هذه؟”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الإطلالة الشبابية الجديدة التي تألقت بها سيلينا غوميز، ونالت إعجاب الآلاف منهم، وأشادوا بجمالها الطبيعي وملامحها الجذّابة، وتغزلوا بها من خلال تعليقاتهم التي أثنت على حُسن اختيارها للتسريحة التي تناسب شكل وجهها وقسماته.