شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نصر يقدم الرئيس السادات بتمكن وبراعة فى مسلسل "جزيرة غمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليست المرة الأولى بالنسبة له فى تجسيد شخصية الرئيس محمد أنور السادات، فقد قدم الفنان محمد نصر شخصية الرئيس السادات ثلاثة مرات قبل أن يقدمها هذا العام للمرة الرابعة من خلال مسلسل "جزيرة غمام".

فقد بدأت الحلقة بزيارة الرئيس محمد أنور السادات إلى جزيرة ولاد عرفات سنة 1977، برفقة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وظهر الفنان محمد نصر مجسدًا شخصية السادات ببراعة وتمكن في استخدام حركات الجسم والأداء الصوتي وتقطيع الجمل مثلما كان يتحرك ويتحدث الرئيس الراحل.

محمد نصر قدم الشخصية من قبل في مسلسل "العندليب - حكاية شعب"، وتكرر ذلك بعد 8 سنوات، عند مشاركته في مسلسل "صديق العمر"، وفي عام 2017، قدم نصر، للمرة الثالثة شخصية الرئيس السادات، في مسلسل "الجماعة 2"، للكاتب الراحل وحيد حامد.

مسلسل "جزيرة غمام" إنتاج شركة سينرجي وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير اسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.



محمد نصر مجسدا شخصية الرئيس السادات



محمد نصر مجسدا شخصية الرئيس السادات



محمد نصر مجسدا شخصية الرئيس السادات



محمد نصر مجسدا شخصية الرئيس السادات



محمد نصر مجسدا شخصية الرئيس السادات