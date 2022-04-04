شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صفعة ويل سميث.. مقدم جرامي يحذر الحضور "احتفظوا بأيديكم لأنفسكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل بدء حفل توزيع جوائز جرامي في دورته الـ64 استغل مقدم الحفل ليفار بيرتون الفرصة للسخرية من ويل سميث بعد صفعته في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وجاءت دعابة ليفار بيرتون في بداية فقرات العرض الأول لجوائز جرامي، الذي يشهد توزيع أغلب الجوائز، وأقيم قبل ساعات من الحفل الرئيسي المنقول على الهواء مباشرة أمس الأحد.

وقال الممثل: "أريد تحذيركم جميعًا بأن مقدم الفقرة التالية هو ممثل كوميدي، لذا أوجه تحذيري للجميع، ابقوا في مقاعدكم واحتفظوا بأيديكم لأنفسكم"، ولم تتوقف الدعابة عند هذا الحد، إذ صعد بعدها الممثل نيت بارجاتزي إلى المسرح مرتدياً خوذة سوداء كبيرة، وبدأ حديثه بينما بدت الدهشة على وجوه الحضور "قالوا إن على الممثلين الكوميديين ارتداء هذه الخوذة بعد الآن إذا أرادوا توزيع الدعابات أثناء تقديم حفلات الجوائز".

وفي هذا السياق أعلن سميث، عن استقالته من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، التى تمنح جوائز الأوسكار، بعد واقعة صفعه الممثل كريس روك وقال سميث في بيان له، اليوم السبت، إنه "سيستقيل من الأكاديمية".

وأضاف أنه: "سيتقبل كل العواقب المترتبة" على سلوكه.

وتابع: "أفعالى فى حفل توزيع جوائز الأوسكار كانت صادمة ومؤلمة وغير مبررة".

واستطرد: "قائمة الأشخاص الذين آذيتهم طويلة وتشمل كريس وعائلته والعديد من أصدقائى وأحبائى الأعزاء وجميع الحاضرين والجماهير فى المنازل.. لقد خنت ثقة الأكاديمية، وحرمت المرشحين والفائزين الآخرين من فرصتهم للاحتفال بعملهم الاستثنائى".

وفي وقت سابق، أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة أنها بدأت في اتخاذ إجراءات تأديبية ضد سميث، وذكرت في بيان، أنه "طُلب من سميث مغادرة الحفل بعد الحادث لكنه رفض"، ووصفت تصرفات سميث بـ"الحادث الصادم الذي انتهك معايير السلوك".