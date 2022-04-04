شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج Squid Game يحضر لفيلم جديد.. ويشوق الجمهور: سيكون مثيرا للجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج هوانج دونج هيوك، مخرج "لعبة الحبار Squid Game"، إنه يعمل على تحضير فيلم "Killing Old People Club"، وهو فيلم جديد مستوحى من رواية كتبها أمبرتو إيكو، المفكر وكاتب المقالات الإيطالي.

وأثناء حديثه خلال جلسة في ملتقي MipTV ، قال إنه "كتب بالفعل معالجة من 25 صفحة حول المشروع، والتي ستكون بالتأكيد فيلمًا آخر مثير للجدل - على حد قوله"، وأشار المخرج، إلى أن الفيلم سيكون أكثر إثارة من لعبة الحبار، مضيفًا أنه قد يضطر للاختباء من كبار السن بعد عرض الفيلم، حسبما ذكر موقع variety.

وقال المخرج - الذي نال استحسان النقاد - إنه "سيعود الآن إلى وطنه في كوريا الجنوبية لكتابة الموسم الثاني من "Squid Game" ويأمل أن يكون بث العرض على Netflix في نهاية عام 2024".



مخرج Squid Game

وكان أبطال المسلسل الدرامي الكوري Squid Game ، حققوا نجاح جديد للسلسة التي طرحت على شبكة نيتفلكس خلال عام 2021، وذلك من خلال الفوز بـ جائزتين في حفل توزيع جوائز SAG، وفاز الثنائى الممثل لي جونج جاي والممثلة جونج هو يون، بجائزة أفضل ممثلة وممثل عن المسلسل الكوري Squid Game، بجانب فوز المسلسل بـ جائزة أفضل مسلسل Stunt.

ووفقًا للتقرير، الذى نشر على موقع "nme"، فاز مسلسل الدراما الكوري Squid Game، بـ ثلاث جوائز من أصل 4 ترشيحات، بالإضافة إلى ذلك أكد الرئيس التنفيذي المشارك لـ منصةNetflix، تيد ساراندوس، أن الموسم الثانى من المسلسل الكوري Squid Game، سيدور في إطار جديد، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

كما أعلن ساراندوس أنه بدأ مؤلفو المسلسل الكوري Squid Game، بـ كتابة الموسم الجديد، وصرح قائلا:"الموسم الأول من Squid Game ما هو إلا تقديم للمسلسل، وأن المواسم القادمة ستكون مختلفة"

ويدور مسلسل الدراما الكوري Squid Game، حول قصة أشخاص يفشلون في الحياة لأسباب مختلفة لكن فجأة يتلقون دعوة غامضة للمشاركة فى لعبة البقاء على قيد الحياة للفوز بأكثر من 38 مليون دولار أمريكى، تجرى اللعبة فى جزيرة معزولة ويتم حبس المشاركين حتى يكون هناك فائز نهائى، وتحتوى اللعبة على ألعابًا شهيرة للأطفال من السبعينيات والثمانينيات فى كوريا، مثل لعبة الحبار، والترجمة الحرفية لاسمها الكورى، وهو نوع من العلامات حيث يستخدم الهجوم والدفاع لوحة على شكل حبار مرسومة فى الأوساخ.