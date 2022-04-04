شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية خسارة الوزن على طريقة جونى فى الكبير أوى 6.. اعرف الخطوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى جونى "أحمد مكى" في أحداث مسلسل "الكبير أوى 6" من الاكتئاب الشديد ما أثر عليه ووصل إلى زيادة كبيرة فى الوزن، وكل ما يفعله هو الأكل فقط والجلوس في غرفته وتناول الطعام، وحاول صديقه هدرس "محمد سلام" أن يخرجه من حاله الاكتئاب الذى يعانى منه، وقال جونى لهدرس: "أنا بدأت أعمل دايت، كل يوم بعد ما أخلص أكلى بأخذ شاى أخضر من غير سكر".



الكبير اوى

وبدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "الكبير أوى 6" بتحول نجل الكبير أوى "أحمد مكى" العترة بعد شرب اللبن إلى شاب كبير ولم يصدق الكبير أوى أنه نجله لدرجة أنه يقوم بربطه حتى يعترف بأنه حرامى.

ويذهب الكبير أوى إلى الدكتور ربيع بيومى فؤاد، صاحب اختراع اللبن ويقوله له: "ده اكتشاف علمى يقول لدكتور زويل قوم وأنا هعقد مكانك وده التطور الجينى اللى حصل معاه بعد ما شرب اللبن اللى أنا اخترعته وإزاى تسيب يا كبير تركيبة بالخطورة دى قدام الطفل" ويصدق الكبير أوى أنه العترة نجله ويحاول التأقلم مع الوضع الجديد.

ويشتكى الكبير أوى لشقيقه جونى المصائب التى تعرض لها وخصوصًا بعض تحول نجله العترة، ويتم تهديد الكبير أوى بسحب العمودية منه لانشغاله بأولاده و عدم الاهتمام بأهل المزاريطة.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 6" فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.