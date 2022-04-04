شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات الرئيس الأوكرانى فى حفل Grammy 2022.. ادعموا الشعب بأى طريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من خلال شريط مصور في حفل الـ جرامى لـ عام 2022، بـ دورته الـ64 والذى أقيم في في لاس فيجاس، ومن خلال الفيديو ناشد زيلينسكي المشاهدين دعم الأوكرانيين "بأي طريقة ممكنة".

وصرح الرئيس الأوكراني قائلاً: "ما هو أكثر شيء معاكس للموسيقى؟، هو الصمت، صمت المدن المدمرة والقتل، أطفالنا يرسمون صواريخ الانقضاض، وليس شهاب النجوم".

وأضاف زيلينسكي قائلاً: "أصيب أكثر من 400 طفل وتوفي 153 طفلاً، ولن نراهم يرسمون من جديد، يستيقظون صباحا في الملاجئ، ولا يعرف أحباؤنا ما إذا كنا سنكون معًا من جديد أو لا".

وأنهى الرئيس الأوكرانى حديثه قائلا:" يرتدي الموسيقون الأوكرانيون الدروع الواقية بدلًا من البدلات الرسمية، والان يغنون للجرحي في المستشفيات، لكن الموسيقى ستصل إليهم في كل الأحوال، حاربوا الصمت بالموسيقى".



الرئيس الأوكرانى



الرئيس الأوكرانى

وفيما يلي قائمة بالفائزين في فئات جوائز جرامي الرئيسية.

- أفضل الألبوم:

We Are لـ جون باتيست

- أفضل أغنية للعام:

Leave the Door Open – سيلك سونيك

- أفضل أغنية، وهي جائزة تُمنح للمؤلفين والملحنين:

Leave the Door Open – براندون أندرسون ، كريستوفر برودي براون ، سكران إميل 2 ، برونو مارس (كاتب سيلك سونيك)

- أفضل فنانة

أوليفيا رودريجو

- أفضل فيديو كليب

FREEDOM – جون باتيست

- أفضل أداء راب

family ties – الطفل كيم وكندريك لامار

- أفضل ألبوم روك

Medicine at Midnight – فو فايترز

- أفضل ألبوم بوب

Sour – أوليفيا رودريجو

- أفضل أداء بوب منفرد

drivers license – أوليفيا رودريجو

- أفضل ألبوم موسيقى عالمي

Mother Nature – أنجيليك كيدجو وبورن بوي

- أفضل أداء ميتال

The Alien - دريم ثياتر

- أفضل أغنية روك

Waiting on a War - فو فايتر