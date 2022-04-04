لدعم مسلسلها .. روجينا تطلق هاشتاج ” ضد وقف مسلسل انحراف “

كتب امير فتحي في الاثنين 4 أبريل 2022 03:50 مساءً - أعربت الفنانة ” روجينا ” عن استيائها من المطالبات التي تدعو بوقف عرض مسلسلها الرمضاني ” انحراف ” .

وذلك على خلفية تقدم النائب ” محمد عبد الله زين الدين ” ببيان لمجلس النواب طالب من خلاله بمنع عرض مسلسل انحراف بسبب احتوائه على مشاهد فاضحة وألفاظًا سيئة ومشاهد قتل وعدم التزامه بقيم وعادات الأسرة المصرية .

وأطلقت روجينا هاشتاج لدعم مسلسلها في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء فيه : ” وقف المسلسل ليه !!! .. ضد وقف مسلسل انحراف ” .

كما خرجت روجينا في بث مباشر على فيس بوك للتعليق على ذلك قائلة : ” أستاذ محمد عبد الله عامل استجواب بوقف مسلسل انحراف، الحقيقة انزعجت جدا جدآ لأنه في النهاية كلمة سهلة في وقف المسلسل ” .

وتابعت : ” بس الكلمة دي بتعني أن في 200 فرد بيروح مجهودهم بيضيع، وأن في 200 بيت مفتوحين في المسلسل دا بيتقفلوا في شهر مفترج .. وأنا اعتقد إن دي حاجة صعبة أوي ناس بتشتغل وبتعمل مجهود وفي الآخر لأ مفيش مسلسل ” .

وأضافت : ” أنا طول عمري بشوف إن الفن هو مرآة المجتمع، واحنا القوى الناعمة، القوى المؤثرة .. ممكن كلمة في مسلسل تأثر وتغير وتبني وهو ده هدفنا .. أنا بتكلم عن واقع وقصص حقيقية ” .

وأكملت روجينا : ” أنا بس مستغربة رد الفعل السريع ده مشهد في أول حلقة منقدرش نحكم على عمل فني من مشهد أو من حلقة .. أنا مضايقة جدا جدا وحاسة إن دا ظلم كبير اوي للمسلسل وظلم كبير لعمل فني مهم ” .

يذكر أن مسلسل انحراف يشارك في بطولته كلا من : روجينا وسميحة أيوب وعبدالعزيز مخيون وأحمد فؤاد سليم ومحمد لطفي ورانيا محمود ياسين ومحمد كيلاني،وأحمد صفوت وسما إبراهيم ومحمد مهران .. ومن تأليف مصطفى شهيب وإخراج روؤف عبدالعزيز .