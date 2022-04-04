الحلقات الأولى من المسلسلات المصرية في رمضان.. زنا محارم وقتل وحرق ومحاولة اغتيال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دأ سباق الدراما الرمضانية في مصر هذا العام قويا، في ظل وجود عدد كبير من النجوم، وقد سعى صناع المسلسلات، إلى شد انتباه المشاهد منذ البداية من خلال سخونة الأحداث، حيث شهدت كثير من الحلقات الأولى المعروضة، عددا من الجرائم والحوادث، مثل مسلسل “دنيا تانية”، للنجمة ليلى علوي، والذي بدأت حلقته، باكتشافها خيانة زوجها مع شقيقتها، وهو المشهد الذي أثار غضب جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف الحلقة الأولى من المسلسل، بناء على شكوى عاجلة مقدمة من الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الذي أكد أن الحلقة الأولى تمت مراقبتها بالفعل، لكن قناة “النهار” تحايلت وأذيعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة.

بعد ذلك أصدر صناع العمل بياناً أكدوا فيه احترامهم مبادئ المجتمع، وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية والمجلس الأعلى للإعلام، وسعيهم للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع.

وأكد على أن المسلسل حكم عليه بشكل غير صحيح استنادا فقط لنهاية الحلقة الأولى، وهو الأمر الذي لا يكفي لمعرفة باقي أحداث العمل، مطالبين بالتريث في اتخاذ القرارات لحين إثبات العكس.

وردت الفنانة مي سليم المشاركة في بطولة المسلسل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأكدت احترامها لجميع الجهات، مشيرة إلى أن المشهد الذي يتحدث عنه البيان كان صادما وليس جريئا أو خارجا مثلما يكتب البعض عن المسلسل، معربة عن أمنيتها في أن يتم حل المشاكل المتعلقة بالعمل في أقرب وقت.

وقد شهدت الحلقة الثانية من المسلسل نفسه، حادثة غرق الابن الأصغر لليلى علوي، أثناء وجودهم في المصيف.

المسلسل بطولة ليلى علوي ومجدي كامل ووفاء صادق ومي سليم، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبد العال.

وشهد مسلسل “المداح.. أسطورة الوادي”، حادث حريق أثناء فرح، أدى لمقتل العريس، ومشاهدة رسومات وتعويذات سحرية، وحققت الحلقة الأولى نسبة مشاهدة عالية، خاصة أن قناة “أم بي سي مصر”، بدأت عرضها قبل بداية شهر رمضان بيوم، وقبل عرض باقي المسلسلات.

وشارك حمادة هلال، البوستر الرسمي للعمل، عبر حسابه الرسمي في موقع الصور والفيديو “إنستغرام”، وعلق عليه قائلا: “الحمد لله والشكر لله.. الحلقة الأولى من مسلسل المداح أسطورة الوادي تريند تويتر وفيسبوك.. مدد يا رب”. الجزء الجديد من “المداح” يستكمل قصة صابر، بعد أن يتخلص من كل كتب السحر أملًا في اكتشاف الحقيقة، لكنه يتعرض للكثير من الأحداث والمُفاجآت، ويضطر خلال الأحداث للسفر إلى الوادي في مرسى علم في محاولة منه للوصول إلى ما يتم تدبيره له في الخفاء.

وأكد حمادة هلال أن طبيعة قصة المُسلسل شائكة جدًان وتقترب من مناطق غير تقليدية وغير مسبوقة وهو ما تطلب من كل فريق العمل أن يتعامل بحذر ودقة مع كل كلمة وكل مشهد.

“المداح- أسطورة الوادي”، بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، أحمد بدير، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل “ملف سري”، بالكشف عن قضية غسيل أموال كبيرة متهم فيها العديد من رجال الأعمال في مصر وعلى رأسهم عائلة المالكي، يصادف المستشار يحيى، الذي يتابع القضية «شخصا مجهولا كاد أن يخبطه بالسيارة، وبعد ذلك أثناء وجوده في السيارة مع خطيبته، يرن هاتف يحيى ليخبره شخص أن هناك قنبلة في السيارة وسوف تنفجر، فينزل مسرعاً هو وخطيبته لتنفجر السيارة بعدها بثوان. وكشف هاني سلامة بطل المسلسل عن صور من كواليس الحلقة الأولى من مسلسل ملف سري، وعلق على الصور خلال موقع تبادل الصور “انستغرام”، قائلا “لسه في مفاجاَت كتير. مين شاف الحلقة الأولى من ملف سري؟ قولوا رأيكم إيه؟”.

وفي مسلسل “راجعين يا هوا”، تعرض بليغ، للخطف وتهديد صريح بالقتل خلال شهرين، من عدنان، أثناء وجوده في “بودابست”، وذلك بعد أن اقترض منه مبلغا كبيرا من المال ولم يتمكن من رده ليعود بليغ إلى مصر، في محاولة للهروب منه.

“راجعين يا هوا”، قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وقام بمعالجتها دراميا، محمد سليمان عبد الملك، بطولة خالد النبوي، نور، أنوشكا، وفاء عامر، وهو من إخراج محمد سلامة.

وشهد مسلسل “جزيرة غمام”، في الحلقة الأولى، حادثا غامضا، حيث اكتشف أهل الجزيرة مقتل أحد فتيات الجزيرة، وإلقائها في البحر، وتزامن ذلك مع وفاة كبير الجزيرة “عبد العزيز مخيون”، وحضور مجموعة من الغجر إلى الجزيرة في محاولة للاستيلاء عليها.

“جزيرة غمام” من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب.