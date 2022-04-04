شكرا لقرائتكم خبر عن راجعين يا هوى الحلقة 2.. انقسام عائلة أبو الهنا وحقائب النبوى تتبدل مع نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثانية من مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة النجم خالد النبوى، ونور اللبنانية، بمفاجأة، حيث وجد بليغ أبو الهنا أن حقيبة سفره تبدلت مع ماجى - نور اللبنانية في المطار، ليتصل بها ويؤكد لها أن الحقائب تبدلت، وطلب منها أن تعود له حقيبته، فطلبت منه أن يذهب إلى بيتها ويأخذ الحقيبة .

وفى حدث آخر، ذهب بليغ أبو الهنا، إلى صديقه مصطفى درويش في بازار يمتلكه الأخير، ويطلب منه المساعدة في موضوع مقتل شقيقيه، عقب المكالمة التي تلقاها من إحدى السيدات، والتي أكدت له أن شقيقيه تم قتلهما، وأن قتلهما عن طريق حادث غير صحيح، وذهب بالفعل أبو الهنا ودرويش إلى صديقهم المحامى حتى يساعدهم في استخراج محاضر الحادث.

وعلى جانب آخر، ذهب المحامى الخاص بعائلة أبو الهنا، ليبلغهم أن بليغ أبو الهنا، عاد من السفر وطلب مقابلته، لتقول له يسرية وأنوشكا، أنهما لا يريدان أن يعرف بليغ عن أي معلومات تخصهما.

مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.