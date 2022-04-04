شكرا لقرائتكم خبر عن Grammys 2022.. فرقة BTS تشعل مسرح الحفل وبيلي إيليش تقدم عرضا غنائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل توزيع جوائز الـ جرامي لعام 2022 في دورته الـ64 والذى أقيم في في لاس فيجاس عدة مفاجآت، من أبرزها تقديم فرقة البوب الكوري BTS عرض غنائي واستعراضي لأول مرة في حفل جرامي، والذين خطفوا الأنظار منذ ظهورهم على خشبة المسرح، وكذلك بحضورهم على السجادة الحمراء للحفل.

كما قدمت المغنية بيلي إيليش عرض غنائي في حفل جوائز Grammys 2022، بجانب عدد من النجوم.

وشهدت السجادة الحمراء للحفل تواجد عدد من النجوم، وأبرزهم جاستين بيبر وزوجته هايلي بالدوين وليدي جاجا وأوليفيا رودريجو ودوجا كات ودوا ليبا.



bts



bts

وفيما يلي قائمة بالفائزين في فئات جوائزGrammys 2022 الرئيسية.

- أفضل الألبوم:

We Are لـ جون باتيست

- أفضل أغنية للعام:

Leave the Door Open – سيلك سونيك

- أفضل أغنية، وهي جائزة تُمنح للمؤلفين والملحنين:

Leave the Door Open – براندون أندرسون ، كريستوفر برودي براون ، سكران إميل 2 ، برونو مارس (كاتب سيلك سونيك)

- أفضل فنانة

أوليفيا رودريجو

- أفضل فيديو كليب

FREEDOM – جون باتيست

- أفضل أداء راب

family ties – الطفل كيم وكندريك لامار

- أفضل ألبوم روك

Medicine at Midnight – فو فايترز

- أفضل ألبوم بوب

Sour – أوليفيا رودريجو

- أفضل أداء بوب منفرد

drivers license – أوليفيا رودريجو

- أفضل ألبوم موسيقى عالمي

Mother Nature – أنجيليك كيدجو وبورن بوي