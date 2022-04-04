شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون حلقة 2.. إشادات جماهيرية بأداء محمد فراج بعد إعدامه حرقًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "العائدون" إثارة كبيرة خلال الأحداث، وذلك بعدما تمكن تنظيم داعش من تنفيذ حكم الإعدام فى "أبو مصعب" -محمد فراج- على خلفية معرفتهم بعمله لصالح المخابرات المصرية.

ونفذ محمد فراج المشهد ببراعة شديدة، خاصة مع انتظار تنفيذ المشهد حرقًا، وأشاد الجمهور بطريقة تمثيل محمد فراج عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، ومن التعليقات: "ومحمد فراج كل سنة يثبت أنه ممثل مميز ودموع فراج في الحلقة الأولى من مسلسل العائدون لازم تتدرس والله يا جماعة، أوسكار أفضل ممثل فى رمضان حسمت بمشهد واحد فقط شابوة، العائدون حلقتين جبارين ومنتظرة الحلقات الجاية بحماس، محمد فراج أداء مؤثر ورهيب رغم قلة الحوار لكن لغة العيون والجسم كافية حقيقي".



محمد فراج محمد فراج

محمد فراج فى المسلسل







تعليقات المغردين تعليقات المغردين

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

يتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب،